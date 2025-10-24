Lourdes Fernández, ex integrante del grupo musical Bandana, fue encontrada en la noche del jueves 23 de octubre por efectivos de la Policía de la Ciudad en un departamento del barrio porteño de Palermo, donde residía su ex pareja, Leandro Esteban García Gómez, de 47 años. El hombre fue detenido luego de intentar esconderse en otra parte del mismo edificio, tras haber facilitado previamente el ingreso policial sin permitir una inspección completa.

Desde el programa LAM, detallaron que las autoridades del operativo tuvieron que llamar al servicio de emergencias SAME ya que la mujer se encontraba descompensada y drogada. Investigan si el hombre la sedaba.

La intervención ocurrió en un departamento de Palermo luego de que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 47 autorizara el allanamiento. Personal de la División Investigaciones Comunales 14 de la Policía porteña ejecutó el procedimiento. Aunque Lourdes se encontraba dentro del departamento, inicialmente se negó a revelar su paradero. Horas antes, había publicado un video en Instagram en el que decía tener “una gripe”.

Tras ser rescatada, Lourdes fue atendida por el SAME y trasladada al Hospital Fernández para una evaluación médica. La investigación sigue en curso y se espera que declare cuando se encuentre en condiciones.

La denuncia y el operativo

La madre de Lourdes radicó una denuncia por “averiguación de paradero” al no tener noticias de su hija desde el domingo 19 de octubre. Si bien durante el jueves García Gómez permitió el ingreso de la policía a su domicilio, impidió el acceso completo, ya que en ese momento no había una orden judicial vigente. Posteriormente, se dictó una orden de captura cuando se confirmó que el hombre no estaba en el lugar.

Una vez otorgado el allanamiento, los efectivos hallaron a Lourdes en el departamento. García Gómez fue encontrado oculto en otro sector del edificio y quedó detenido.

Una historia marcada por la violencia

En 2022, Lourdes había denunciado a García Gómez por violencia de género. A raíz de ese episodio, se le otorgó un botón antipánico. Según denunció su compañera de grupo, Lissa Vera, en los últimos días volvieron a registrarse signos de coerción: “En los audios y videos se lo escucha a él dándole directivas”, afirmó tras presentar una nueva denuncia en la Comisaría de la Mujer de la calle Lavalle.

Vera también expresó públicamente su preocupación: “Prefiero a mi amiga enojada y viva antes que muerta y contenta”, dijo ante la prensa. Por su parte, Valeria Gastaldi, otra ex Bandana, escribió en sus redes: “Nunca es tarde para decir ni una más. Justicia, que dure. Gracias”. Y agregó: “Gracias al equipo que fuimos para sostener esta denuncia. Mucho amor a la familia de Lou. Mabel”, en referencia a la madre de Lourdes.

Virginia Da Cunha, otra de las integrantes del grupo, también manifestó su alivio tras el operativo: “No subí ni respondí nada respecto a Lourdes hasta ahora porque sabíamos sin saberlo que estaba con él y podría salir aún más perjudicada”, explicó. “Gracias a Dios, la Justicia llegó a tiempo”, concluyó.

Qué se sabe hasta ahora