El presidente Milei se mostró exultante en la previa de su encuentro con Donald Trump, donde se esperan nuevos anuncios sobre “la asistencia financiera” de Estados Unidos a la Argentina.

En las entrevistas programadas con los mismos periodistas de siempre, en este caso, Luis Majul en El Observador, el mandatario anticipó una “avalancha de dólares” y ratificó su convicción de que el país atraviesa el inicio de un ciclo de recuperación.

“Nos van a salir dólares por las orejas”, expresó. Y agregó al respecto: “Va a haber un aumento fenomenal de los ingresos de los argentinos. Estamos haciendo historia. Las condiciones naturales y productivas de la Argentina son las mejores del mundo, y ahora tenemos el rumbo correcto”.

El jefe de Estado remarcó que su programa económico “no se moverá un ápice”, incluso ante una eventual derrota en las elecciones legislativas del 26 de octubre. “Estamos preparados para lo peor. A todos los que apostaron en contra de Argentina les está yendo muy mal”, advirtió.

El libertario destacó también el respaldo de Estados Unidos, al que definió como “un socio estratégico clave” para estabilizar los mercados. “Estados Unidos ha decidido liderar el continente americano y define a la Argentina como su aliado”, subrayó.

Durante la charla, el presidente insistió en que no habrá cambios en la política económica. “¿Quiere que abandonemos el equilibrio fiscal? De ninguna manera. La dirección es la correcta”, reiteró.

En paralelo, el dólar oficial abrió este lunes con una fuerte caída de $80, para ubicarse en $1.370 para la venta en el Banco Nación, su valor más bajo en casi tres semanas.