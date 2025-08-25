El subsecretario de Gestión Institucional del Gobierno nacional, Eduardo "Lule" Menem, rompió el silencio y emitió un comunicado en el que desmiente completamente las acusaciones en su contra que surgen de los audios atribuidos al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo. El funcionario calificó el escándalo como una "burda operación política del kirchnerismo".

Las grabaciones difundidas lo involucran junto a Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia, y en una maniobra de presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

“Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno”, expresó el funcionario, a través de un posteo publicado en una cuenta de X a su nombre, en horas de la madrugada. El texto fue compartido luego en las cuentas oficiales de Javier Milei, del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de la secretaria de la presidencia, Karina Milei.

Se trata del primer funcionario mencionado en los audios atribuidos a Spagnuolo, el titular del Andis que fue apartado de su cargo tras el escándalo y que está siendo investigado por la Justicia. Lule Menem no negó la autenticidad de los audios, pero sí ponderó la integridad de los funcionarios mencionados.

“Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal”, sostuvo Menem en su comunicado. Y aclaró: “Tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el Andis ni en ningún otro organismo del estado”.

A continuación, se refirió a los hermanos Milei. Al respecto aseguró nunca haber hablado con ninguno de los dos sobre “prestaciones, contratos o la actividad particular” de la agencia de discapacidad. “Conozco el trabajo que lleva adelante este gobierno contra la corrupción y no dudo de la integridad de ninguno de los funcionarios mencionados”, afirmó.

Menem, que fungió como uno de los armadores principales de La Libertad Avanza -con Karina Milei- para las listas de las elecciones, relacionó la difusión de las grabaciones clandestinas con la proximidad a los comicios en territorio bonaerense, que se celebran el próximo 7 de septiembre. “No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes”, cuestionó y calificó al distrito como el “último reducto del kirchnerismo”.

En ese sentido, insistió con las aseveraciones que trascendieron desde la Casa Rosada acerca de una maniobra armada por la oposición kirchnerista. “Ya estamos acostumbrados a estas prácticas que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un redito meramente electoral”, esgrimió y enfatizó: “Nada de lo que hagan frenará la lucha que estamos llevando adelante”.