El presidente Milei visitó la provincia de Mendoza en el marco de la campaña electoral para respaldar a Luis Petri, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza. Durante un discurso ante empresarios en el tradicional almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael, el mandatario lanzó un mensaje de tono serio y advertencia: “Estamos cerca de tirar a la basura todo lo que hemos logrado”.

Milei, que arribó al sur mendocino pasado el mediodía acompañado por su hermana Karina Milei y por el ministro de Defensa, Luis Petri, fue recibido por el gobernador Alfredo Cornejo. En su exposición ante la Cámara de Comercio local, el jefe de Estado delineó un mensaje enfocado en la economía, las reformas estructurales y el escenario político de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“Así como nos espera un futuro prometedor si continuamos llevando a cabo las reformas que el país necesita para crecer de forma irreversible, también estamos cerca de tirar a la basura todo lo que hemos logrado”, expresó el Presidente, quien calificó este momento como “una bisagra en la historia argentina”.

Milei insistió en la necesidad de profundizar las transformaciones impulsadas por su gestión y advirtió sobre el riesgo de un retroceso político y económico.

“Debemos elegir entre el país próspero que supimos ser o retornar al modelo empobrecedor del último siglo. Solo mediante el esfuerzo de todos y la perseverancia ante las dificultades podremos dejar atrás el pasado de una vez por todas”, afirmó.

El mandatario también mencionó los ejes de su plan de gobierno: una reforma tributaria, una reforma laboral y una reforma penal, con el objetivo —dijo— de “devolverle libertad y responsabilidad al ciudadano”.