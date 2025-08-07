Ante el anuncio de la inminente salida de Carrefour de la Argentina, autoservicios chinos han manifestado su interés en adquirir una parte estratégica del negocio de la cadena francesa. La firma líder del consumo masivo puso en marcha un proceso de revisión internacional de sus activos, que incluye la venta de la totalidad de su negocio en el país, lo que ha despertado el interés de diversos actores del sector comercial.

Entre los jugadores locales que se sumaron a la pugna por quedarse con una porción de las operaciones de Carrefour se encuentra la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático (Cedeapsa), la entidad sectorial que nuclea a 13.000 supermercados chinos.

Según información publicada por el diario Clarín, la Cedeapsa presentó una oferta formal para adquirir 122 sucursales de los Carrefour Express. Estos locales de cercanía, que suman un total de 460 unidades comerciales en todo el territorio nacional, se convirtieron en un objetivo prioritario para el sector asiático.

La intención de la cámara es integrar a su marca "Chin Express" a cerca de un cuarto de las tiendas de cercanía que actualmente opera el gigante global del comercio minorista. La elección de este formato se vincula directamente con la familiaridad que los autoservicios chinos tienen con el negocio de barrio y la compra diaria, un nicho en el que son especialistas.

El formato Express, que Carrefour instaló en el país desde 2008, tiene una fuerte presencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Su crecimiento se mantuvo sólido en los últimos años, con la inauguración de 32 nuevos locales en 2024 y 15 aperturas y remodelaciones en lo que va de 2025.

Esta expansión formaba parte de un ambicioso plan que Carrefour le había anunciado al presidente Javier Milei en noviembre del año pasado, prometiendo una inversión de US$300 millones para abrir 27 sucursales del formato Maxi y 60 del Express en un lapso de tres años, con la proyección de crear 2.500 empleos.

La operación de venta, que podría superar los US$1.000 millones, ha generado un amplio interés en el mercado local. Además de los autoservicios chinos, entre los candidatos que suenan para adquirir el negocio de Carrefour se encuentran el fondo Inverlat (propietario de Havanna), las cadenas del rubro Coto, La Anónima y Día, así como el grupo GDN, de Francisco de Narváez, que ya se quedó con la operación de Walmart en el país.