Por Mariana Comba - Licenciada en Educación Inicial

La validación emocional es un componente fundamental para el aprendizaje y el bienestar psicológico de los niños y adolescentes, tanto en el hogar como en el aula. Una idea que tiene un poder transformador en la vida de nuestros hijos y alumnos.

Vale la pena preguntarnos, ¿qué nos pasa a los adultos cuando vemos a un niño llorar, enojarse o frustrarse? Tal vez nos incomoda o nos desespera, y quizás sea porque nadie nos enseñó que las emociones no se corrigen, sino que se acompañan.

Cuando un chico experimenta una emoción intensa, sea miedo, rabia o frustración, su cerebro más primitivo dispara una alarma. Específicamente, la amígdala, el centro de procesamiento del miedo, toma el control. En ese momento, el niño está en modo reacción, no en modo reflexión. Aquí es donde la validación interviene con una lógica neurocientífica. El simple acto de decirle: “Veo que estás muy enojado, y es normal sentir tanta rabia cuando…”, actúa como un interruptor.

Al nombrar y aceptar la emoción, el adulto logra dos efectos cerebrales cruciales:

Calma la amígdala: el reconocimiento reduce la intensidad de la alarma emocional. El niño deja de sentir que debe luchar o huir.

Activa la corteza prefrontal: al calmar el centro emocional, se activa la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del pensamiento lógico, la planificación y la regulación emocional.

En consecuencia, la validación es una herramienta neurobiológica que ayuda al niño a pasar del desborde emocional a la capacidad de pensar y regularse a sí mismo.

¿Qué es, en esencia, validar una emoción? No es más que el reconocimiento y la aceptación genuina de los sentimientos de un niño, sin juzgarlos o minimizarlos. Implica demostrar con palabras o con nuestros actos, que lo que siente es válido y comprensible. Es aprender a mirarlo con empatía y decirle, con nuestra presencia o con un silencio cálido: “Entiendo lo que te pasa, estoy acá para acompañarte”.

Debemos entender que validar no es lo mismo que consentir. No se trata de decir sí a cada capricho o de dejar pasar una mala conducta. Se trata de reconocer la emoción sin juzgar. Y una cosa es la emoción y otra muy distinta es el comportamiento que la origina. Podemos trazar una línea muy clara: comprender la emoción, pero marcar el límite.

Validar es construir, no es un gesto superficial, sino un acto de cuidado profundo de la salud emocional. Los beneficios son enormes: el niño aprende que tiene derecho a sentir y que sus emociones importan, su seguridad y autoestima crecen.

Cuando se sienten comprendidos, los chicos pueden calmar lo que les pasa por dentro y aprenden a comprenderse a sí mismos, a ponerle nombre a sus sentimientos. Esta habilidad es clave para el desarrollo emocional saludable, cuando saben que pueden hablar sin miedo a ser juzgados se abren más, confían y comparten. El vínculo que se construye es mucho más fuerte. Los estudios demuestran que quienes se sienten escuchados y validados son menos propensos a desarrollar ansiedad, estrés o depresión en el futuro.

Las emociones todas, incluso las desagradables, cumplen una función; son brújulas internas. La tristeza, el enojo, el miedo... todas son legítimas. En la infancia, aprender a identificarlas y sentirlas con libertad es clave para construir una identidad sana.

Priorizar el bienestar emocional de nuestros chicos es un requisito indispensable para un mejor rendimiento académico y para desarrollar las competencias necesarias para la vida. Los invito a que lo intenten: una pausa, una mirada, una frase empática. Que la nuestra sea una huella que acompañe, contenga y enseñe.