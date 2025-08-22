UTN San Francisco lanzó un curso de AutoCAD 2D para gasistas y electricistas

El próximo lunes 8 de septiembre dará inicio en la Facultad Regional San Francisco de la UTN un nuevo curso de AutoCAD 2D para Electricistas y Gasistas Matriculados, dictado por el Ing. Matías Villa.

Se trata de una capacitación presencial destinada a brindar herramientas prácticas para la confección de planos técnicos con criterios normativos actuales.

El curso se desarrollará en 10 clases presenciales de dos horas cada una, todos los lunes de 19 a 21. La formación tiene una carga horaria total de 20 horas reloj y es arancelada.

El objetivo del curso es el de brindar a electricistas y gasistas matriculados los conocimientos fundamentales del software AutoCAD 2D, orientado a la realización de planos técnicos, esquemas eléctricos y de instalaciones de gas, con el fin de mejorar la documentación técnica de sus proyectos de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

El curso está especialmente orientado a gasistas y electricistas matriculados, técnicos, estudiantes avanzados y profesionales del rubro que deseen incorporar herramientas de diseño técnico para optimizar su trabajo diario. No se requieren conocimientos previos en AutoCAD ni en otros softwares de dibujo.

Consultas e inscripciones

Las personas interesadas en inscribirse u obtener más información pueden comunicarse con la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria de la UTN San Francisco a través del WhatsApp 3564-204070 o del correo electrónico capacitacionyoficios@fr.sanfrancisco.utn.edu.ar. También pueden ingresar a sanfrancisco.utn.edu.ar/cursos/autocad-2d.