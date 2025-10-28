Una estudiante secundaria fue premiada en el Spaghetti Bridge

Candela Casas, estudiante de séptimo año del IPET N° 50 Emilio F. Olmos de nuestra ciudad, se quedó con el tercer lugar en el 2° Concurso Nacional de Diseño y Modelado de Puentes de Fideos “Spaghetti Bridge” realizado días atrás en UTN Facultad Regional San Francisco.

Para ella, no fue solo una competencia, sino el resultado de un proceso de aprendizaje y dedicación, ya que su camino hacia el podio comenzó mucho antes del evento. La estudiante participó del curso “Ingenio al Dente”, una capacitación técnica especialmente diseñada para preparar a estudiantes para este tipo de desafíos. Y no fue la única instancia de formación: también integró el programa “Cursos para la Secu”, que ofrece nuestra UTN San Francisco para estudiantes de los últimos años del secundario .

La joven asistió todos los sábados a dichas propuestas, donde recibió herramientas técnicas fundamentales: “A partir de agosto empezamos a venir todos los sábados. Ahí nos enseñaron formas de calcular y ensayamos, todo eso más charlas un poco más informales que me sirvieron mucho”.

Y ese aprendizaje se consolidó en el momento de diseñar su puente: “El diseño lo hice parecido al que hice el año pasado, porque había sido muy bueno. Lo diseñamos con un software y después fuimos pasando todas las planillas a Excel, calculando todo lo que hicimos”.

El armado del puente le llevó una semana completa, en medio de una rutina intensa de doble jornada escolar. Y aunque la preparación fue intensa, el reconocimiento la sorprendió: “No lo puedo creer. Di lo mejor de mí, pero no pensé que iba a llegar a un tercer puesto. Así que estoy contenta”.

Para Candela, que ese día estuvo acompañada por su mamá, una amiga y una profesora, el certamen fue una experiencia transformadora: “Lo súper recomiendo. Es una experiencia que te abre la cabeza”.

Sobre la organización del concurso y la propuesta educativa de UTN San Francisco, fue clara: “Me pareció muy bueno, me gusta mucho esta modalidad universitaria”.

Finalmente, resaltó la importancia de las capacitaciones previas y no dudó en recomendar la experiencia: “Sin el acompañamiento de los chicos quizás no lograba esto este año. Me sirvió un montón, fue una muy buena experiencia, para disfrutarla”.