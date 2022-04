En las últimas horas, y tras en anuncio del Gobierno nacional de que propondrá que las escuelas primarias dicten una hora más de clase por día, quien se pronunció al respecto fue la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC).

Cabe recordar que esta propuesta será presentada el viernes por el ministro de Educación, Jaime Perczyk, en el Consejo Federal de Educación, y que requerirá la construcción de acuerdos y consensos con las jurisdicciones y los gremio.

Fabiana Nocco, secretaria general de UEPC San Francisco, adelantó que el Ministerio de Educación de Córdoba podría firmar el acuerdo pero aclaró que aún se desconoce la forma en que se implementaría.

"Córdoba ya tiene seis horas de clase, por lo menos los alumnos de cuarto, quinto y sexto ya las tienen, porque además de las cuatro horas de clase dentro de grado tienen las horas de jornada extendida. Pensamos que quizá sea la implementación de jornada extendida para primero, segundo y tercer grado. Son muy pocas las escuelas que la tienen, la mayoría no tiene esa jornada extendida para el primer ciclo. Así que no no sabemos cómo sería la implementación", dijo la gremialista.

Nocco opinó que no siempre más tiempo implica mayor calidad: "Cuando analizamos la jornada extendida, que eso sí sumó una carga horaria a la jornada habitual de la primaria, tiene sus frutos, porque tienen estímulos de otras asignaturas. Más allá de matemática, lengua, sociales y ciencias biológicas que uno tiene en la educación formal, la jornada extendida amplía en otro espectro de la educación que ha sido satisfactorio durante todo este tiempo".

Por ello, observó: "Lo que nosotros ponemos reparo es en esto: tiene que ir unido a un mayor presupuesto frente a los cargos que haya que nombrar para hacerse cargo de más horas. Además tiene que venir con una organización escolar, para que se pueda llevar adelante y que realmente sea de calidad tiene que estar bien implementado".

Nocco comparó la nueva propuesta con la prueba piloto que se hizo el año pasado de incorporar la jornada extendida para todos los grados. "También trajo muchísimas dificultades en la organización escolar. Tuvimos que estar revisando permanentemente las aplicaciones en algunas de las escuelas porque no se respetaba el cargo, porque se cortaba el cargo de la maestra de grado. Algunos casos se pudieron solucionar, pero para que se dé específicamente en este momento hay que tener mayor celeridad para nombrar los cargos. No han nombrado a los profes o hay profes que por ejemplo han sido nombrados en febrero y todavía no cobraron", dijo.

Seguidamente, agregó: "Entonces hay que resolver unas cuantas cuestiones que ya están implementadas para implementar nuevas".

"Uno no está en desacuerdo con que se implemente mayor cantidad de de carga horaria pero para que sea calidad debe tener todas las condiciones", finalizó la secretaria gremial.