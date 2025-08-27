Se viene la Feria de Ciencias: en la escuela Sarmiento los estudiantes miden el impacto ambiental de sus hábitos digitales

La escuela Domingo Faustino Sarmiento de San Francisco, será protagonista este jueves en la Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación que se realiza en el ámbito de toda la provincia con su proyecto interdisciplinario denominado “Descarbonizando la red”, una propuesta educativa que busca visibilizar el impacto ambiental del uso cotidiano de internet y promover hábitos digitales responsables desde las aulas.

El trabajo fue desarrollado por los cursos de sexto A y B, de ambos turnos, con la coordinación de las docentes Evangelina Forneris y Valeria Peralta.

El objetivo es claro: generar conciencia en la comunidad educativa sobre la huella de carbono digital y el papel de las infancias como agentes multiplicadores de prácticas sostenibles.

En diálogo con este medio, Evangelina Forneris explicó: “Empezamos con un proyecto el año pasado que buscaba empoderar a los chicos en herramientas digitales para que pudieran enseñárselas a sus familias. Este año le agregamos la sostenibilidad y el bienestar, con una mirada más integral”.

El proyecto se inscribe en el enfoque STEAM ampliado, promovido por el Ministerio de Educación de Córdoba, que articula saberes de ciencias, tecnología, arte, matemática y humanidades. La propuesta incluyó actividades de investigación de campo, entrevistas a alumnos de otros grados, análisis de datos y diseño de estrategias de difusión.

“Ellos se convirtieron en agentes aplicadores en su familia. Algunos comentaron sus aprendizajes a otros familiares y aplicaron estrategias concretas en sus casas. El turismo digital responsable empieza en casa”, señaló Forneris.

Cuánto CO₂ genera un like

Los estudiantes elaboraron encuestas y formularios digitales para relevar los hábitos digitales de alumnos y docentes de cuarto, quinto y sexto grado. Luego, con esos datos, calcularon la huella de carbono generada por cada grado y realizaron presentaciones visuales para compartir sus hallazgos con la comunidad.

Valentino Baroni, uno de los estudiantes, relató: “Todas las actividades digitales que hacemos generan un gran impacto ambiental. Por ejemplo, TikTok produce 2,63 gramos de dióxido de carbono por minuto. Puede parecer poco, pero con la cantidad de usuarios que hay, se vuelve muchísimo”.

Durante la investigación, descubrieron que el envío de fotos por WhatsApp es una de las acciones más contaminantes: cada imagen puede producir hasta 50 gramos de CO₂. Los resultados fueron contundentes: en solo un día, los tres grados sumaron entre 19 y 31 kilogramos de emisiones digitales, según explicó la docente Valeria Peralta.

La propuesta también impulsó a los chicos a repensar sus propios hábitos y compartir sus aprendizajes con sus familias. En palabras de Nina, otra alumna participante: “Multiplicamos la cantidad de CO₂ que usamos por día por todos los días del año. Llegamos a millones. Eso nos impactó mucho”.

Entre las estrategias que propusieron se encuentran: apagar el Wi-Fi al irse a dormir; borrar archivos y fotos innecesarias; usar resoluciones más bajas al ver videos; evitar enviar mensajes innecesarios o en partes; no dejar cargando el celular una vez que está al 100%.

Guillermina, una de las estudiantes, reflexionó: “Muchas veces no hacemos limpieza de los dispositivos. Tener mensajes con archivos adjuntos o muchas fotos acumuladas genera muchísimo CO₂. Si eso lo pensamos a nivel ciudad o mundial, son toneladas”.

Además, el equipo diseñó flyers e infografías, organizó charlas con estudiantes y docentes y participó en entrevistas con radios locales para difundir sus conclusiones. “Con los chicos concluimos que internet vino para quedarse. No se trata de dejar de usarlo, sino de usarlo de forma más responsable y amigable con el ambiente”, sostuvo Forneris.

Feria de Ciencias: oportunidad para mostrar y multiplicar

La presentación oficial de “Descarbonizando la red” será este jueves en el marco de la Feria de Ciencias. Allí, los estudiantes buscarán clasificar a la instancia provincial con un trabajo que combina alfabetización digital, conciencia ecológica y compromiso comunitario.

“El turismo digital responsable empieza en casa, y estos chicos lo entendieron mejor que nadie. Nos llena de orgullo ver cómo lideran con compromiso y creatividad”, concluyó Forneris.

El desafío de pensar en verde en un mundo cada vez más conectado encuentra en estas aulas un ejemplo concreto de cómo la educación puede generar transformaciones reales y sostenibles.