El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba informa que se ha dispuesto la prórroga de las preinscripciones escolares para el ciclo lectivo 2026, extendiendo el plazo hasta el 22 de septiembre de 2025. Esta decisión busca garantizar que todas las familias de la provincia dispongan del tiempo suficiente para realizar el trámite de manera ordenada y con acceso a la información necesaria.

La prórroga alcanza a todos los niveles educativos de gestión estatal: Nivel Inicial (salas de 3, 4 y 5 años), 1° grado del Nivel Primario, 1° año del Nivel Secundario (en sus modalidades Orientada, Técnica, Pro-A y Escuelas Secundarias con Formación Profesional –ESFP-).

Pasos para realizar la preinscripción

Ingresar a la plataforma Ciudadano Digital (CiDi) con usuario y clave de nivel 1 o 2. Acceder al Formulario Único de Postulantes (FUP) bajo el nombre Preinscripciones Escolares 2026: https://formularioinscripcion.cba.gov.ar. Completar los datos del/la estudiante ingresante (no del adulto responsable), con carácter de declaración jurada. Seleccionar entre 2 y 4 opciones de escuelas, de acuerdo con el domicilio registrado, y elegir turno. Confirmar la postulación. El sistema enviará una constancia al correo electrónico asociado a la cuenta de CiDi.

Mapa Educativo Provincial

Para facilitar la búsqueda de instituciones educativas cercanas, las familias pueden acceder al Mapa Educativo Provincial en https://mapascordoba.gob.ar/viewer/mapa/77.Asimismo, se encuentra disponible una guía práctica para su utilización en el siguiente enlace.