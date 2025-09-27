Por Mariana Comba - Licenciada en Educación Inicial

Crecer implica cometer errores. Y equivocarse puede ser una experiencia mediante la cual nuestros niños y adolescentes ensayen la resiliencia emocional. Y… ¿qué es la resiliencia emocional?

Originalmente, este término de la física se refiere a la capacidad de un material para recuperar su forma original después de ser sometido a una alta presión. Para la psicología es la habilidad para entender, aprender y transformar las experiencias difíciles en fortalezas. En otras palabras, es la capacidad de capitalizar lo que nos sucede para ganar experiencia.

En ocasiones, los niños y los adolescentes, necesitan ser resilientes, por ejemplo, se frustran y se enojan cuando se pelean con algún amigo, cuando les va mal en la escuela o frente a un límite. Entonces ¿podemos enseñar a nuestros chicos a transformar un obstáculo en una posibilidad? ¿Quién le enseña a ser resiliente a un niño o un adolescente? ¿La escuela? ¿La familia?

La escuela y la familia juegan un papel fundamental en este proceso. Aunque los conocimientos académicos son importantes, si un niño no puede manejar la frustración de una mala nota o el enojo de un partido perdido, ¿cómo podrá afrontar desafíos mayores en su vida?

Para poder desenvolverse con seguridad y empatía, los niños necesitan desarrollar habilidades socioemocionales. Esto incluye conocer y comprender sus propias emociones y las de los demás, regular sus afectos y gobernar sus pensamientos y acciones. Enseñar estas competencias es tan vital como enseñar a leer o a sumar.

Como adultos, podemos acompañarlos en este camino. Nuestra función no es resolverles la vida, sino ayudarlos a reconocer y hablar de sus sentimientos, incluso de los más difíciles. Podemos recordarles las veces en las que salieron adelante, transformando esas experiencias en fortalezas.

Acompañar significa ofrecer apoyo sin intervenir excesivamente. Implica permitirles que hablen de lo que les cuesta, invitarlos a esforzarse y perseverar, y a poner el foco en el proceso, no solo en el resultado. Es fundamental entender que cometer errores no es un fracaso, sino parte del aprendizaje.

Cuando un niño se enfrenta a un reto, se activan en su cerebro dos zonas clave: la amígdala, relacionada con el miedo, y la corteza prefrontal, que le ayuda a resolver situaciones. La sobreprotección estimula el miedo, dificultando la toma de decisiones y generando inseguridad. Si resolvemos todos sus problemas, no les damos la oportunidad de desarrollar el poder de elegir, de adaptarse y de transformar sus errores en aprendizaje.

A veces en la vida se gana y a veces se aprende. Educar en el esfuerzo y la perseverancia es esencial. Enseñemos a nuestros chicos a transformar cada desafío en una oportunidad.