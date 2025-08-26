La UTN San Francisco inicia el curso de modelado de puentes de fideos “Ingenio al Dente”
La capacitación comenzará este sábado 30 de agosto y está dirigida a estudiantes del último año del secundario. Será la antesala del 2° Concurso Nacional de Diseño y Modelado de Puentes de Fideos, que se realizará el 24 de octubre.
Este sábado 30 de agosto dará inicio en la UTN Facultad Regional San Francisco el curso de capacitación en Diseño y Modelado de Puentes de Fideos, denominado “Ingenio al Dente”. Según informó la institución, la propuesta busca brindar a los participantes las herramientas necesarias para competir en el 2° Concurso Nacional de Puentes de Fideos “Spaghetti Bridge”, previsto para el viernes 24 de octubre.
La capacitación se dictará en las instalaciones de la casa de estudios y tendrá como eje principal la introducción al diseño y modelado de estructuras reticuladas a través de la construcción de un puente elaborado con fideos. Estará destinada a estudiantes del último año del nivel secundario.
El curso constará de cinco clases presenciales que se desarrollarán los sábados de 9 a 13 horas, a cargo de docentes y alumnos avanzados de Ingeniería Electromecánica. Durante las jornadas se abordarán conceptos de física, estática, resistencia de materiales y técnicas de construcción, aplicados de manera creativa y colaborativa.
La iniciativa es organizada por el Departamento de Ingeniería Electromecánica con la colaboración de la Secretaría de Asuntos Universitarios de la UTN San Francisco. Los interesados en participar podrán inscribirse a través del formulario disponible en el enlace que se accede mediante el código QR publicado en el flyer oficial.