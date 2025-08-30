El gobierno de Córdoba concretó la firma del convenio que posibilita la incorporación de la Escuela Normal Dalmacio Vélez Sarsfield de Las Varillas a la Universidad Provincial de Córdoba (UPC). Estuvieron presentes la rectora de la UPC Julia Oliva Cúneo, el ministro de Educación Horacio Ferreyra y el intendente Mauro Daniele.

El acuerdo rubricado implica la llegada efectiva de las numerosas potencialidades de la casa de estudios mediante el Programa UPC Federal, que tiene como objetivos la promoción del desarrollo productivo, social, educativo y cultural de las regiones.

“Estamos expandiendo el alcance de la estructura de la Universidad Provincial, que estaba sujeta a la ciudad de Córdoba. Gracias a eso, hoy cumplimos con la apertura de una nueva sede regional, de un total de 14 comprometidas en la provincia”, dijo Oliva Cúneo.

Al mismo tiempo, avanza la construcción de la sede regional de la Universidad Provincial en Las Varillas. El acta de inicio de obra se firmó en febrero, con la presencia del gobernador, Martín Llaryora, y actualmente la obra se encuentra en un 30 % de ejecución, cumpliendo con los plazos previstos.

En su mensaje, la rectora destacó que el traspaso de la Escuela Normal abre una “red solidaria de trabajo de transformación curricular” con horizonte en la ampliación de derechos en el acceso a la educación superior en el territorio.

Por su parte, Ferreyra expresó: “Estos acuerdos son los que nos indicarán que Córdoba tiene una mejor educación. No dudo que dentro de 10 años me encontraré con muchos de ustedes, y vamos a ver los frutos de esta universidad, con sus primeros egresados que deciden quedarse en Las Varillas para contribuir con el desarrollo local y regional”.

El Programa UPC Federal, de expansión de la UPC mediante la creación de sedes regionales, comprende múltiples dimensiones. Una de ellas es el resguardo y ampliación de derechos laborales para docentes del establecimiento incorporado, lo que quedó certificado en el Acta de Ratificación de Transferencia del Personal Docente suscripta con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC).

Nueva sede

La Universidad Provincial construye en Las Varillas una de las 14 sedes regionales que se edifican en diferentes localidades de la provincia. El edificio, que está ubicado en el ex predio del ferrocarril, tendrá una superficie cubierta de 2.555 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y su construcción contempla criterios de sustentabilidad acordes a estándares internacionales.

La sede contará con salón de actos, aulas híbridas, sanitarios, cantina, sala de profesores, aulas taller, espacio técnico, archivo y preceptoría, áreas de gobierno, gabinete informático, sala de reuniones, lactario, biblioteca y un centro de estudiantes.

La Sede Regional Las Varillas alcanzará también a comunidades de departamentos vecinos como Río Primero y Río Segundo, y de provincias aledañas como Santa Fe. Su construcción, con una inversión de $5.397.688.305, forma parte de un desembolso total sin precedentes en la historia de Córdoba de más de $70.000.000.000 para la edificación de 14 sedes regionales de la UPC que completarán más de 63.000 metros cuadrados de infraestructura universitaria.