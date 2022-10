Graduados del CRES contaron la experiencia de exponer en Tecnópolis

Se llevó a cabo hace unos días la 17º edición del Concurso Nacional de Innovaciones (Innovar) en el predio de Tecnópolis, iniciativa de la cual participaron cinco graduados de Diseño Industrial, carrera que dicta de manera pública y gratuita la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) en el Centro Regional de Educación Superior San Francisco.

Se trata de propuestas que fueron presentadas en el marco del cierre de la carrera como trabajos integradores y que en esta oportunidad formaron parte de un evento que busca resaltar ideas innovadoras.

En ese marco, Abigail Giampaoli, Pablo Boggero, Tomás Bonis, Macarena Garat y Juan Pablo Genero fueron los seleccionados para formar parte de “Innovar 2022”, que se desarrolló del 20 al 22 de octubre. El evento fue organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y convocó a profesionales del diseño provenientes de todo el país.

Los graduados de la UNVM compartieron con el público presente, y el jurado designado, los desarrollos que ambos grupos llevaron a cabo para el cierre del espacio curricular ‘trabajo integrador’, los cuales les permitieron acceder a su título como diseñadores industriales.

Experiencia

Abigail y Pablo participaron con su “Kit Pampa”, una propuesta desarrollada para brindar una alternativa de abordaje a incendios forestales al cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Francisco y Frontera. En tanto que Pablo, Tomás y Macarena hicieron lo propio con su ‘Sistema de aireación de silobolsas’, el cual pretende perfeccionar el sistema de almacenamiento de granos.

Abigail brindó detalles de su proyecto y lo que los llevó a exponer el mismo durante el evento en Tecnópolis. Acerca de Kit Pampa, la joven relató que “el diseño se basó en la necesidad de remplazar las pesadas mochilas que deben cargar los bomberos voluntarios a la hora de combatir los incendios forestales. También buscábamos mejorar la eficiencia de los kits actuales”. “Se plantea utilizar agua combinada con aire, logrando, de esta manera, conformar agua pulverizada y mejorar así la eficiencia para sofocar las llamas”, precisó.

A su vez, indicó: “De esa manera, se logran dos objetivos: sofocar la llama y enfriar el ambiente. Esto se obtiene a través de un brazo pulverizador, que una vez, llegado al incendio, el bombero despliega para empezar la extinción. Además de combatir el incendio, este kit aleja al bombero del fuego, ya que trabaja desde arriba de la camioneta, logrando así reducir los riesgos y accidentes a los que está expuesto”.

En cuanto a Innovar, Abigail dijo: “El concurso es muy conocido a nivel nacional. Nosotros nos recibimos el año pasado, pero no habíamos llegado a inscribirnos, así que aprovechamos esta nueva edición”.

“La verdad es que nos parece provechoso poder dar a conocer nuestros proyectos, y una de las formas es a través de estos concursos. Sabemos que son también una oportunidad para conectarse con gente que se puede sumar a colaborar con el proyecto”, mencionó.

“La experiencia en Tecnópolis fue excelente. Poder estar presenciando muchísimos proyectos enriquecedores fue de las cosas más valiosas que nos trajimos. Conocer colegas, emprendedores y profesionales de todas las edades fue lo mejor, nos hicimos amigos y pudimos conectarnos con gente de todo el país, así que estamos supercontentos de haber participado”, comentó.

“El premio fue estar ahí”

Cabe destacar que los dos proyectos compitieron con otras 300 propuestas y que ya habían pasado por una etapa de preselección entre otras mil postulaciones. Si bien no obtuvieron premios, la joven egresada de la casa de altos estudios local afirmó: “Estamos todos de acuerdo en que el premio fue estar ahí, haber sido seleccionados entre tantos proyectos fue un privilegio, ya ganamos”.

Además, tras consultarle por los aportes que la experiencia les brindó para su carrera profesional, señaló: “Tuvimos muchísimos aportes, creo que volvimos super motivados para continuar en la construcción de lo que queremos comunicar con nuestra profesión, que es también lo que nos apasiona”.

“Una lección que nos dejó es que no hay límites de edad para animarse a dejar una huella; compartimos con chicos de secundaria que hicieron proyectos que superan cualquier expectativa, también con gente adulta mayor con un espíritu joven y emprendedor, y con gente que no tuvo la posibilidad de estudiar, pero que eso no impidió que lleven adelante sus objetivos; esa fue solo una de las enseñanzas”, puntualizó.

Por último, respecto a su paso por la vida universitaria, la profesional indicó que “algo que distinguió al evento fue que todos te preguntan ‘¿de qué universidad sos?’. Es parte de nuestra identidad nuestra Uni, por eso es clave en todo esto. La Universidad es a quien representamos y ella nos representa”.