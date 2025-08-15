Frontera será sede de nuevas tecnicaturas online
El municipio firmará un convenio con el Instituto Argentino del Oficio que otorga títulos con aval nacional.
La Municipalidad de Frontera confirmó la firma de un convenio con el Instituto Argentino del Oficio, a través del cual la ciudad se convertirá en sede académica de siete tecnicaturas a distancia.
El convenio se firmará el lunes 18 de agosto a las 8 en la Biblioteca Municipal, ubicada en Calle 1 N° 935.
La rúbrica del acuerdo estará encabezada por el intendente, acompañado por autoridades locales y representantes institucionales del Instituto. El convenio busca ampliar la oferta educativa de la ciudad y generar nuevas oportunidades de capacitación para jóvenes y adultos.
Desde el municipio destacaron la importancia del proyecto para el desarrollo local, ya que permitirá acceder a formación técnica con validez nacional, sin necesidad de trasladarse fuera de la ciudad.
Las carreras estarán orientadas a oficios con alta demanda laboral, en línea con las necesidades del mercado regional.