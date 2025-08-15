La Municipalidad de Frontera confirmó la firma de un convenio con el Instituto Argentino del Oficio, a través del cual la ciudad se convertirá en sede académica de siete tecnicaturas a distancia.

El convenio se firmará el lunes 18 de agosto a las 8 en la Biblioteca Municipal, ubicada en Calle 1 N° 935.

La rúbrica del acuerdo estará encabezada por el intendente, acompañado por autoridades locales y representantes institucionales del Instituto. El convenio busca ampliar la oferta educativa de la ciudad y generar nuevas oportunidades de capacitación para jóvenes y adultos.

Desde el municipio destacaron la importancia del proyecto para el desarrollo local, ya que permitirá acceder a formación técnica con validez nacional, sin necesidad de trasladarse fuera de la ciudad.

Las carreras estarán orientadas a oficios con alta demanda laboral, en línea con las necesidades del mercado regional.