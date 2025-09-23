Un total de 131 intendentes y jefes comunales de los Departamentos Cruz del Eje, General Roca, Ischilín, Marcos Juárez, Minas, Pocho, Presidente Roque Sáenz Peña, Río Seco, San Alberto, San Javier, Sobremonte, Tulumba, Unión y Río Primero se capacitaron en el uso de la nueva Plataforma Digital de Gestión Fodemeep.

“Esta plataforma representa un salto cualitativo en la relación entre la provincia y los gobiernos locales. No solo simplifica trámites y reduce tiempos, sino que, sobre todo, instaura un nuevo estándar de transparencia y rendición de cuentas”, señaló el ministro de Educación Horacio Ferreyra al ser consultado.

Esta herramienta tecnológica, desarrollada de manera conjunta por la Dirección de Sistemas y Modernización y la Subdirección de Programas Descentralizados en Infraestructura Escolar, permite a los gobiernos locales gestionar de manera digital, ágil y transparente los fondos del Programa Fodemeep (Fondo de Mantenimiento Edilicio Escolar de la Provincia), centralizando todo el proceso: desde la solicitud y justificación de gastos hasta la rendición de cuentas final, con seguimiento en tiempo real de cada proyecto.

“El Fodemeep es un fondo provincial destinado específicamente al mantenimiento edilicio de las escuelas de Córdoba. Su objetivo es asegurar que los establecimientos educativos se mantengan en condiciones óptimas”, aseguró Guillermo Asis Luciano, Subdirector de Programas Descentralizados de Infraestructura Escolar.

El acto contó con la presencia de autoridades provinciales y representantes de los 131 municipios y comunas, quienes destacaron la importancia de esta iniciativa para agilizar los procesos administrativos y asegurar que los recursos destinados al mantenimiento de los edificios escolares lleguen de manera eficiente a su destino.

“En esta oportunidad quiero agradecer al Ministerio de Educación por la capacitación que se brindó en la nueva herramienta de gestión del Fodemeep, la cual nos permitirá mejorar la planificación, el seguimiento y la coordinación de las acciones que se lleven adelante.”, detalló Víctor Biagioli, Intendente de Villa Fontana.