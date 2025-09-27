Esta semana estudiantes de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior de todas las modalidades del sistema educativo participaron en la instancia provincial de la 57° Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación 2024 “Alberto Maiztegui”.

La propuesta, organizada por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, tuvo lugar en el Instituto de Enseñanza Superior Simón Bolívar y en el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (ISEP).

La feria reunió a más de 400 participantes entre estudiantes y docentes de toda la provincia, quienes presentaron 128 proyectos previamente distinguidos en las instancias departamentales y regionales. De ellos, 64 fueron expuestos de manera presencial y 64 en modalidad virtual, y evaluados por un equipo de especialistas capacitados para la tarea.

Además de las presentaciones, la jornada incluyó talleres a cargo de especialistas del CONICET, muestras interactivas, recorridos y propuestas artísticas en distintos espacios, como el Centro de Interpretación Científica de Plaza Cielo Tierra.

Siguen en carrera

El momento más esperado de la jornada llegó al final de la tarde, cuando se anunciaron los proyectos que representarán a la provincia en la instancia nacional que se llevarán a cabo en las siguientes sedes:

Eje Matemática: 1, 2 y 3 de octubre, Posadas, Misiones

Eje Artes: 6, 7 y 8 de octubre, Posadas, Misiones

Eje Ciencias: 29, 30 y 31 de octubre, Cafayate, Salta

Eje Tecnología e Ingeniería: 18,19 y 20 de noviembre, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Nivel Inicial

Córdoba arde: Todos contra el fuego, Jardín de Infantes Presidente Mitre, Río Tercero.

Un desayuno saludable, un día feliz, Instituto Privado Almafuerte, Las Varillas.

Nivel Primario

Ludomatic, Escuela Municipal Alicia Moreau, Córdoba.

¿Fracciones que suenan?, Instituto Privado Domingo Faustino Sarmiento, Brinkmann.

El maravilloso mundo de las ilusiones ópticas, Escuela Joaquín V. González, Villa Ciudad de América.

Eco Aurum, Escuela Ángel Fausto Ávalos, Córdoba.

La música de las fracciones, Instituto Privado Almafuerte, Las Varillas.

Macetas geométricas, Institución El Gran Capitán, Juárez Celman.

Geoarte, Escuela Juana Azurduy de Padilla, Los Patayes.

Nivel Secundario

CreArte ConCiencia, Escuela Superior El Nacional, La Carlota.

ReCreArte, IPEM N.º 45 “Dr. Ernesto Molinari Romero”, San Marcos Sierras.

Consumo Inteligente, ProA Río Cuarto.

Juegos sin Barreras: Cestomano, IPET N.º 56 “Abraham Juárez”, Villa María.

VCP Hearth, ProA Villa Carlos Paz.

GlowAgro-Cultivo Hidropónico, IPEA N.º 233 Agustín Tosco, La Granja.

Epic BAC Express, IPET 249 Nicolás Copérnico, Córdoba.

Barniz Sustentable, Escuela Especial Profesor Enrique Hugo Mora, Córdoba.

The Kefir Way, IPET N.º 85 República de Italia, Estación General Paz.

También se presentaron 20 trabajos de universidades de la provincia, de los cuales seis recibieron distinciones especiales.

Instituciones presentes en la edición provincial

Participaron: Academia Nacional de Ciencias, CICTERRA (CONICET), CIECS (CONICET) – Instituto de Humanidades, Club de Ciencias D-Mentes Brillantes (IPEM 124 Adela R. Oviedo), ECOMARES – Ecosistemas Marinos y Polares (CONICET), Ente Municipal BioCórdoba y Parque de la Biodiversidad, EPEC, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) – Proyecto MATTEO, IDACOR (CONICET), IDEA – Instituto de Diversidad y Ecología Animal (CONICET), INICSA – Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (CONICET), Instituto de Astronomía Teórica e Instrumental (CONICET), Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba (IUCBC), Ministerio de Ambiente y Economía Circular – Promoción Ambiental, Ministerio de Bioagroindustria, Ministerio de Educación – Dirección de Tecnología en Educación y Currículum Córdoba, Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos – Secretaría de Planificación Energética, Museo de Antropología (UNC) – Proyectos Muestras itinerantes y Estudiantes educadores (pasantía nivel secundario), PAICor, Plaza Cielo y Tierra (UNC), Radio y Streaming, Secretaría de Ciencia y Tecnología (Programación y Robótica con Legos, Magia con Ciencia, Laboratorio Móvil y Hablemos de Ciencia), entre otros.