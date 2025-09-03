El Ministerio de Educación de Córdoba informa que se aproxima la etapa regional de la 57ª Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación – Alberto Maiztegui – 2025.

Los proyectos seleccionados en las instancias escolares/institucionales podrán inscribirse de manera optativa hasta el viernes 5 de septiembre, para participar en representación de cada institución. La modalidad de esta instancia será virtual y se desarrollará entre el 8 y el 17 de septiembre.

Formulario de inscripción: https://bit.ly/feria-regional-cordoba-2025

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: “Esta nueva instancia de la Feria nos permitirá evaluar los aprendizajes que vamos consolidando en el marco del Compromiso Alfabetizador Córdoba, y de esta manera seguir fortaleciendo las prácticas de oralidad, lectura, escritura y resolución de problemas. En nuestra provincia, los aprendizajes en lengua, matemática y ciencias son claves. Invitamos a todas las instituciones a sumarse, para compartir y aprender de manera colaborativa”.

De los trabajos presentados en la instancia regional se seleccionarán 128 proyectos de todos los niveles y modalidades educativas. Estos participarán de la Instancia Provincial, en la que 64 se expondrán de forma presencial y 64 de manera virtual.

La Instancia Provincial se llevará adelante el 23 de septiembre en Córdoba Capital. Allí, una Comisión Evaluadora conformada por docentes y especialistas en formación seleccionará los 18 proyectos que representarán a Córdoba en las siguientes etapas de la Feria Nacional, prevista entre octubre y noviembre en diferentes provincias del país.

Para más información se puede consultar:

Comunicaciones 2 y 3 en: https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/SIDPyTE/SDCyAI/57-feria-de-CTAMeI.php

Correos: feriacs.cba.2024@gmail.com / feriacienciascba@gmail.com