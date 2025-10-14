A partir de este ciclo lectivo, estudiantes de todas las modalidades del nivel secundario —orientada, técnica y para personas adultas— podrán acceder de forma gratuita a los cursos de Córdoba Cisco NetAcad, integrándolos como parte de su formación práctica.

Esta medida forma parte de la iniciativa provincial “Misión Cisco”, que se propone acercar contenidos tecnológicos de nivel internacional a ciudadanos de toda la provincia, sin importar su lugar de residencia ni el tipo de escuela a la que asisten.

La propuesta contempla cursos online con insignia digital, orientados a competencias clave como redes, ciberseguridad y tecnologías de la información.

La iniciativa está abierta para todos los cordobeses mayores de 13 años, y será válida como práctica para aquellos estudiantes del último año del secundario que finalicen los seis cursos de la misión, contabilizando en total 36 horas.

Los cursos estarán disponibles a través de la web oficial cordobadigital.cba.gov.ar hasta el día 20 de noviembre inclusive, y su aprobación permitirá a los estudiantes obtener insignias digitales reconocidas a nivel internacional.

Además, la finalización de los seis cursos, será acreditada como parte de las prácticas profesionalizantes exigidas en el último año del secundario.

Con esta acción, la Provincia refuerza su compromiso con la igualdad de oportunidades, asegurando que todos los estudiantes cordobeses puedan acceder a herramientas de alta demanda laboral, promoviendo así su inclusión en la economía digital.

Sobre la Misión Cisco

La Misión Cisco se complementa con el plan provincial de experiencias laborales, que en 2025 alcanzará a más de 12.000 estudiantes mediante pasantías y convenios con empresas e instituciones de diversos sectores.

Esta iniciativa reafirma el liderazgo de Córdoba en políticas educativas innovadoras y el esfuerzo sostenido por construir una secundaria más inclusiva, moderna y conectada con los desafíos del siglo XXI.