Estudiantes de la Escuela PROA de barrio La Milka realizaron una jornada de oratoria y debate

Este lunes por la mañana, la Escuela PROA con orientación en Desarrollo de Software "Profesora Evelina Feraudo", ubicada en barrio La Milka, fue escenario de una intensa jornada de oratoria y debate que movilizó a toda la comunidad educativa. La propuesta fue impulsada por el Club de Oratoria de sexto año y tuvo como eje la transmisión de herramientas de comunicación entre pares, en un espacio al que denominaron “La cueva deliberante”.

Soledad Ricco, una de las profesoras a cargo del proyecto junto a otra docente, explicó que se trata de una iniciativa pedagógica que lleva ya dos años de desarrollo: “Estamos trabajando hace dos años en el taller de oratoria que está a mi cargo y junto a la profesora Marcela Fiorano llevamos adelante un proyecto para que todos los tips de oratoria lleguen a los estudiantes desde primer año hasta sexto, aunque el taller específico está solo en sexto”.

En ese marco, se organizó esta segunda jornada abierta, en la que fueron los propios estudiantes de sexto quienes compartieron sus conocimientos con el resto de sus compañeros. “Es una forma de que los chicos puedan pararse frente a sus pares, sin miedo, y compartir un mensaje. Entendiendo que muchas veces es tan importante el qué como el cómo”, sostuvo Ricco.

Articular escuela, comunidad y ciudadanía

La propuesta también se enmarca en el programa “San Francisco Debate”, una iniciativa impulsada desde la Municipalidad local que promueve la participación juvenil en espacios de deliberación. En ese sentido, el concejal Francisco Colombatti valoró la jornada como una oportunidad de crecimiento integral: “Demuestra la iniciativa que tienen los propios jóvenes de formarse entre ellos y, además, de no quedarse con ese conocimiento, sino también poder dárselo al resto para que todos tengan un poquito más de herramientas a la hora de desenvolverse. No solo en el colegio, porque sabemos que el colegio prepara para la vida, y este tipo de charlas, que son extracurriculares para quienes no cursan la materia de oratoria, les van a servir el día de mañana cuando tengan que buscar trabajo o enfrentar una entrevista laboral”.

Colombatti también destacó el protagonismo estudiantil en la organización: “Estamos muy contentos con el nivel que tienen los chicos a la hora de debatir, pero también con su capacidad para preparar una clase y formar a otros en estas temáticas. Aunque hubo un gran acompañamiento docente, lo valioso es que fueron ellos los que se pararon al frente y tuvieron la valentía de explicar y transmitir lo que están haciendo”.

El edil relacionó esta jornada con otras experiencias similares impulsadas por la gestión local: “El Modelo de Naciones Unidas, que se hace desde hace más de tres años, y el modelo de debate, que este año se realizó con un gran nivel, han sido fundamentales. Si bien es la segunda vez que se hace, ya se ven cambios muy positivos. Todo esto forma parte del granito de arena que aportamos desde la Municipalidad, con el respaldo del intendente Damián Bernarte, fomentando estos espacios que se replican en los colegios y generan un efecto positivo en toda la ciudad”.

El protagonismo estudiantil, en el centro

La organización del evento estuvo a cargo del alumnado, que se dividió en grupos para asumir diferentes responsabilidades. Juliana Ludueña, estudiante de sexto año, detalló: “El proyecto surgió desde Ciudadanía y Política y el Club de Oratoria. Nos dividimos en equipos: unos para presentar, otros para acomodar el lugar, otros para preparar juegos ‘rompehielos’. Una compañera y yo estuvimos a cargo de explicar las actividades”.

La jornada tuvo dos instancias: una la semana pasada, con primero y segundo año; y otra este lunes, dirigida a tercero, cuarto y quinto.

Al respecto, Ludueña hizo un balance muy positivo: “Se vio el reflejo de las ganas de querer debatir, de hablar, incluso en los cursos más chicos. Hubo una gran participación y eso es lo más importante”.

Un espacio que nació de una necesidad concreta

La docente Ricco cerró la jornada con palabras emotivas, recordando cómo surgió el Club de Oratoria: “Con la directora, Paula Farías, entendimos lo necesario que era contar con este espacio. Muchas veces los chicos llegan al final del secundario y no saben cómo encarar una entrevista laboral. Presentamos el pedido a inspección y lo aprobaron. Estos dos años hemos recibido estudiantes que tenían esa llamita dentro, y hoy la están demostrando. Estamos muy contentos”.

La jornada finalizó cerca del mediodía con un simulacro de debate, en el que los y las estudiantes pusieron en práctica las herramientas adquiridas, reforzando el objetivo central de este espacio: formar jóvenes críticos, expresivos y capaces de hacerse oír.