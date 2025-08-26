El pasado lunes, alumnos de 1º y 2º año de la Escuela Nº 329 “Brigadier General Estanislao López” participaron de una Jornada de Robótica Aplicada a la Educación, a cargo del profesor Carlos Daniel Fissore.

Durante el encuentro, el docente presentó dos robots creados con impresora 3D, herramienta adquirida por el Centro Vecinal San Roque mediante el programa provincial “Buenas Prácticas”, que fomenta proyectos comunitarios en instituciones locales. Los estudiantes presenciaron una demostración en vivo en la que se fabricó una pieza en 3D, con el objetivo de comprender todas las etapas del proceso productivo.

La propuesta integró saberes de diferentes áreas como Matemática, Arte y Dibujo Técnico, Educación Tecnológica e Historia, y permitió abordar conceptos estructurales, funcionales, eléctricos y de programación en robótica.

Como cierre de la jornada, se entregó un kit de robótica destinado a la construcción de un autómata dentro del espacio curricular de Educación Tecnológica.

Desde el área de Políticas Educativas de la Municipalidad de Frontera adelantaron que la iniciativa se replicará próximamente en el Anexo 1329 de Estación Frontera.