Por Mariana Comba - Licenciada en Educación Inicial

El presente que habitamos nos invita a emprender un viaje con un destino claro: reorganizar nuestra vida y nuestro trabajo integrando valores que nos permitan construir un futuro mejor sin degradar nuestro entorno.

Y el camino a recorrer está enmarcado dentro de una palabra fundamental: cuidado. El cuidado de uno mismo, de los otros y del medioambiente. Cada institución, según su contexto y sus necesidades, debe encontrar su propia manera de recorrerlo. Lo importante es empezar, de a poco, con una mirada participativa, integradora y abierta al cambio.

El aprovechamiento de los recursos naturales en el presente no puede comprometer las posibilidades de las generaciones futuras ni la vida de las demás especies con las que compartimos el planeta. Por eso debemos trabajar desde la cultura, la escuela y la comunidad en pos de ese objetivo común y educar para el futuro, brindando a los estudiantes no solo conocimientos, sino también habilidades y actitudes para participar activamente en la construcción de un mundo sostenible.

Preparar a las nuevas generaciones implica enseñarles a comprender el impacto de sus acciones, pero también a sentirse responsables y protagonistas de su propio futuro. Apostar por una educación transformadora supone imaginar instituciones capaces de crear nuevas estructuras y modos de pensar. Espacios donde el aprendizaje práctico tenga valor, donde el trabajo en equipo se potencie, donde se estimule el pensamiento crítico y la mirada global.

El desafío nos incluye a todos: docentes, familias y comunidad. No olvidemos que las futuras generaciones aprenden tanto de lo que decimos como de lo que hacemos. Cuidar la energía, reducir los residuos, respetar la naturaleza, pensar antes de consumir: cada gesto cotidiano se transforma en una lección poderosa. Si el futuro es de ellos, el presente es nuestro, y tenemos la oportunidad —y la responsabilidad— de mostrarles con el ejemplo que otro mundo es posible.