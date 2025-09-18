El CRES San Francisco lanza la 2ª Jornada de Diseño e Innovación para la Transformación Productiva

El Centro Regional de Educación Superior (CRES) San Francisco será sede de la 2ª edición de la Jornada DINN (Diseño e Innovación para la Transformación Productiva), un espacio académico que pone el foco en el diseño como herramienta clave para el desarrollo industrial, social y tecnológico de la región. La actividad se desarrollará los días miércoles 25 y jueves 26 de septiembre, con entrada libre y gratuita.

Organizada por el Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), la propuesta apunta a generar diálogo entre estudiantes, docentes, profesionales y empresas, promoviendo la creatividad, la responsabilidad social y la innovación en un contexto de cambios constantes.

Actividades destacadas

El cronograma incluye charlas, mesas de debate, talleres y presentaciones centradas en el impacto del diseño industrial en el mundo productivo, con una agenda que contempla temáticas como propiedad intelectual, inteligencia artificial, sinergias con la industria, y el rol social del diseño.

Entre las disertaciones destacadas figura el DI. Daniel Capeletti, quien brindará dos charlas sobre creatividad, innovación y competitividad empresarial. Además, el evento contará con la presentación oficial del Centro de Innovación y Diseño ante empresarios locales, como parte del proceso de articulación con el sector productivo.

Jornada DINN 2024 – Cronograma resumido:

📍 Miércoles 25

15:00 hs – Patentes y propiedad intelectual, por Esp. Abog. Micaela Vottero.

17:00 hs – Mesa de diseño: experiencias y futuro profesional.

19:30 hs – Diseño, innovación y responsabilidad social, por DI. Daniel Capeletti.

📍 Jueves 26

14:30 hs – Workshop: IA aplicada al diseño. Se recomienda llevar celular, notebook o tablet.

16:30 hs – Presentación del Centro de Innovación y Diseño.

18:00 hs – Conversatorio: diseño e industria, moderado por Esp. Sebastián Dovis.

19:30 hs – Diseño como motor de innovación, por DI. Daniel Capeletti.

Una propuesta con mirada productiva

Desde la organización destacaron que la Jornada DINN busca fortalecer los vínculos entre el mundo académico y el sector productivo, al tiempo que potencia la carrera de Diseño Industrial, que se dicta en el CRES de manera pública y gratuita, como una herramienta clave para el desarrollo regional.