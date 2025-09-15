San Francisco incorpora una innovadora posibilidad de educación para los estudiantes secundarios, en este caso del Ipem 96 Pascual Bailón Sosa. Se trata del bachiller de Energías y Sustentabilidad, orientación que es la segunda experiencia en la provincia de Córdoba tras la prueba experimental llevada a cabo el año pasado en otra localidad.

Las inscripciones para el cursado están abiertas a través del Ciudadano Digital (CiDi). Por consultas, los interesados pueden dirigirse a la mencionada institución educativa ubicada en Av. Trigueros 248 en el horario de 7:30 a 19 horas.

Vale decir que quienes se inscriban al colegio antes del 21 de septiembre para el cursado de Primer año, podrán tener la continuidad. Para quienes están en tercer año y todavía no están decididos, también pueden asistir a la institución para comenzar a cursar este oferta desde el cuarto año.

Sobre la especialidad

La secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior del Ministerio de Educación de Córdoba Claudia Maine detalló que la intención es adaptar la oferta educativa de San Francisco al ámbito laboral y personal de los emprendedores. "Desde el Ministerio de Educación se les ofreció a todas las instituciones de la provincia modificar sus diseños curriculares, y en San Francisco el ‘Bailón’ decidió ofrecer un bachillerato en ciclo orientado especializado en Energías y Sustentabilidad”.

En tanto, la asesora del Ministerio de Educación del gobierno de Córdoba Graciela Brarda explicó que “se realizaron en este tiempo distintas encuestas a los alumnos y sus padres y este era el pedido que más fuerza cobraba". Además añadió: "LÑos nuevos estudiantes hacían estas demandas que están más acorde a sus necesidades por lo que se decidió crear esta nueva carrera”.

La escuela, que tiene como directora a Karina Stassi, continuará con la orientación en “Ciencias Naturales, Ambiente y Salud”, pero con el agregado de que habrá formación profesional como Asistente de Laboratorio Químico. “Pensamos trabajar de manera colaborativa con el laboratorio de la Municipalidad de San Francisco y con el Parque Industrial”, expresó la docente. A esa opción desde 2026 se le sumará el bachiller en Energías y Sustentabilidad”.

Cambios

Por otro lado, la inspectora de Nivel Medio en el departamento San Justo María de los Ángeles Vergnano, resaltó: "Dentro de los espacios de orientación institucional que la escuela va a elegir se está pensando en Economía Circular, que de alguna manera se está desarrollando en distintas escuelas de San Francisco pero en experiencias aisladas, por lo que la idea es concentrarlo en una misma orientación, lo que le daría al estudiante un perfil para el mundo laboral y las exigencias del mismo o la inserción en estudios superiores”, y agregó: “Pensando también en la instalación de la Universidad Provincial de Córdoba en reciente formación, pensamos en poder vincular carreras relacionadas con esta misma orientación”.

Cabe destacar que las dos nuevas orientaciones que ofrece el Ministerio de Educación provincial son Robótica y Energía y Sustentabilidad. La primera de éstas se instaló en el Colegio Superior San Martín y restaba Energía y Sustentabilidad y como el objetivo era ofrecer en todas las escuelas secundarias la oferta educativa existente, el Ipem 96 aceptó esta especialidad ya que venían trabajando con el reciclado, el cuidado del medio ambiente y el cuidado de la salud”.

Asimismo la vicedirectora Alejandra Coronel subrayó que “promocionarán desde esta semana en las escuelas primarias esta especialidad” con la visita de distintas escuelas, en esa oportunidad a los chicos se les mostrará la currícula y explicarán de qué se trata.

Obras y enlace

El secretario de Vinculación Germán Fassetta afirmó que la expansión de la oferta educativa va acompañada de diferentes intervenciones en la institución, es por ello que se encararon obras de pintura en el interior y el exterior, y conjuntamente con la Universidad de Villa María y el CRES que funciona allí, la potenciaron espacios comunes como el laboratorio de informática, el laboratorio de prototipado y todas las dependencias técnicas que tiene el colegio, que lo van dotando de una infraestructura que es superadora.

Fassetta también resaltó que en la gestión municipal no solo están abocados a trabajar en lo productivo sino también en acciones que mejoren el desarrollo comunitario y las temáticas pedagógicas.

“Nuestro Parque Industrial recientemente, a través del Ministerio de Ambiente, ha recibido la certificación de huella de carbono y de trabajo. Hay un proyecto muy interesante también que está trabajando el Parque Industrial en esto de la forestación de todo su predio, y la idea con estas propuestas es ir de la mano desde los colegios, en este caso de nivel medio. Desde el municipio somos el nexo no solamente con estas propuestas sino con todas las instituciones educativas para vincular los estudiantes en cada una de las orientaciones con las pasantías y las prácticas profesionales en distintas industrias, distintas organizaciones”.