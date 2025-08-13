Con el objetivo de seguir democratizando el acceso a la formación en idiomas, el Centro de Idiomas Córdoba (CIC) abrió una nueva convocatoria destinada a estudiantes, jóvenes y adultos de toda la provincia.

En esta oportunidad, los cursos están dirigidos a estudiantes de la Universidad Provincial de Córdoba, escuelas secundarias para adultos (CENMA) y los Centros Educativos Integrales de Jóvenes y Adultos (CEIJA).

La propuesta formativa es gratuita e incluye seis idiomas: inglés, italiano, portugués, alemán, francés y chino mandarín.

Cada curso tiene una carga horaria total de 30 horas, con un inicio de clases escalonado de acuerdo con el idioma y el grupo destinatario.

Una de las particularidades de esta edición es que no establece límite de edad para la inscripción. Además, se mantiene el formato de cursado virtual y asincrónico, que se desarrollará a través del Aula Virtual de la UPC.

La iniciativa se implementa a partir de los convenios firmados por la Agencia Córdoba Joven, el Ministerio de Educación y la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos (DGEJyA) del Ministerio de Educación.

Esta nueva edición del programa está orientada específicamente a quienes integran estos espacios educativos y se encuentran contemplados dentro de los acuerdos de colaboración.

Qué contempla la convocatoria

Estudiantes de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC):

Destinatarios: estudiantes de todas las sedes regionales de la UPC.

Inscripciones: del 13 al 25 de agosto, a través del Formulario de Google de la UPC.

Modalidad: virtual y asincrónica, a través del Aula Virtual de UPC.

Importante: no hay límite de edad.

Inicio de clases de manera escalonada según idioma:– 4/9: inglés– 5/9: italiano– 8/9: portugués– 9/9: alemán– 10/9: francés– 11/9: chino mandarín

Estudiantes de Centros Educativos de Nivel Medio para Adultos (CENMA) y los Centros Educativos Integrales de Jóvenes y Adultos (CEIJA):

Destinatarios: estudiantes de CENMA y CEIJA de toda la Provincia.

Inscripciones: del 13 al 25 de agosto, a través del siguiente formulario de Google.

Modalidad: virtual y asincrónica, a través del Aula Virtual de UPC.

Importante: sin límite de edad.

Inicio de clases de manera escalonada según idioma:– 4/9: inglés– 5/9: italiano– 8/9: portugués– 9/9: alemán– 10/9: francés– 11/9: chino mandarín

Para más información, las y los interesados pueden consultar las plataformas oficiales de la Agencia Córdoba Joven, donde también se encuentran disponibles los enlaces de inscripción, o escribir al correo electrónico idiomajoven.acj@gmail.com.