Por Mariana Comba - Licenciada en Educación Inicial

Muchos docentes trabajan para que la escuela sea un lugar donde se enseñe a pensar. Sin embargo, la realidad nos dice que suceden cosas más interesantes fuera de la escuela que dentro de ella. Me pregunto entonces: ¿nuestras escuelas enseñan a pensar? ¿Reconocen qué cultura consumen los niños y los jóvenes? ¿Preparan para el futuro y el ejercicio de una ciudadanía responsable y crítica? ¿Incorporan las nuevas tecnologías? Los fracasos educativos se ven en números y son tendencia. La escuela tradicional tiene que cambiar. Las clases memorísticas y repetitivas, donde solo habla el docente y sumerge a los chicos en un exceso de información que no les interesa, no procesan, ni pueden entender, aburren.

El aprendizaje es innato, y en la escuela no aprendemos por repetición: aprendemos haciendo, por construcción. No se trata solo de contenidos y estrategias, sino de vínculos y emociones, y de trabajar a partir de la sorpresa y la curiosidad. En el aula, esta interacción debe favorecer que nuestros niños, niñas y jóvenes sean capaces de conocerse, interactuar, ejercitar la crítica, la reflexión y la participación en un mundo que cambia constantemente.

La neuroeducación nos aporta muchas herramientas para conocer cómo aprende el cerebro. Junto al aporte de las neurociencias, la psicología, la pedagogía y la sociología, nos permite entender los procesos educativos y optimizar las estrategias pedagógicas, sumando a nuestro quehacer en el aula.

Aprendemos por la plasticidad y maleabilidad de nuestro cerebro. Todo lo que asimilamos, y cómo lo hacemos, genera conexiones neuronales constantemente, nuevas habilidades, aptitudes y actitudes. Si desde la neurociencia sabemos que la capacidad de una persona de concentrarse y mantener la atención gira alrededor de los diez a veinte minutos aproximadamente, deberíamos ver cómo gestionar el tiempo en el aula, de modo que el tiempo de las explicaciones no supere esa cantidad de minutos. Sería muy interesante complementar el resto del tiempo con actividades y proyectos que promuevan la reflexión y el trabajo colectivo.

Las nuevas generaciones están digitalizadas y han desarrollado una nueva configuración cerebral, una mayor elasticidad neuronal y un pensamiento más conectivo. Están acostumbradas a trabajar en grupo a través de las redes sociales, a compartir información, a buscar resultados rápidos y esperan una gratificación inmediata. Han desarrollado circuitos neuronales para focalizar la atención velozmente, analizar la información y, casi instantáneamente, decidir si seguir o no seguir.

El entorno ha cambiado. Estamos parados frente a una realidad que exige un modelo de enseñanza-aprendizaje adaptado a la nueva identidad de nuestros alumnos, que requiere un docente que enseñe a discriminar con criterio, que enseñe a buscar y profundizar. Aprender de nuestros alumnos significa entender sus lenguajes, sus modos, sus motivaciones, sus experiencias. En este escenario, los chicos deben tener la sensación de que eso que aprenden les va a ser útil en el futuro.

El cerebro recuerda todo aquello que nos ha emocionado. La forma en que aprendemos influye en la visión del mundo y en la relación con el entorno. Por eso, incentivar la curiosidad y reforzar positivamente los avances de nuestros alumnos permite el crecimiento intelectual.

Necesitamos comprender que somos quienes creamos futuro en las personas, cuando nos capacitemos para eso, será inevitable que sucedan cosas más interesantes dentro de la escuela.