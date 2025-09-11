Por Mariana Comba - Licenciada en Educación Inicial

Septiembre es un mes importante. El 11 se celebra el Día del Maestro y el 21, el Día de las y los Estudiantes. Este período nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en la educación. Propongo que dejemos de lado las quejas y miremos de frente los encuentros y desencuentros que surgen a diario.

La presencia necesaria e imprescindible del docente en el aula es algo fuera de discusión. Lo vivimos en pandemia y pudimos demostrarnos cuánto somos capaces de aprender, sostener y trabajar en función de una vocación que trasciende las aulas. La diversidad, como nunca, habita esos espacios.

Platón afirmó, hace más de 2000 años, que la disposición emocional del alumno determinaba su habilidad para aprender. Inspirados en su mito de la caverna, salir de lo cotidiano y lo supuesto es un acto de revolución educativa. Esto implica aprender a ver con nuevos ojos y con nuevas herramientas en el aula, porque la docencia no acepta simulacros.

Las escuelas no están hechas: hay que hacerlas. Y las vamos construyendo en esa rutina llena de gestos, palabras, contenidos, acciones y decisiones que les van dando forma. Los docentes somos el primer eslabón de una cadena necesaria para el crecimiento personal y social… Tejedores de redes, mostramos posibilidades para que los niños y adolescentes se atrevan a soñar.

Como verdaderos alquimistas, transitamos galerías, patios y aulas —en silencio o haciendo mucho ruido— sembrando sueños en las miradas, con disposición atenta. Somos quienes animan la celebración del pasado y el presente, y quienes recuperamos la memoria. Los que celebramos el juego y el arte, la literatura, las matemáticas y las ciencias.

A las escuelas les dan sentido los sujetos que las habitan. Todos los días, en nuestras aulas, se ponen en juego realidades e historias que constituyen a cada uno de los estudiantes que asisten a ellas.

Que el encuentro intergeneracional en la escuela sea en función de querer, creer, valorar y potenciar. Por otra forma de estar en el mundo: con los otros y para los otros. ¡Que educar nos conmueva!