Por Mariana Comba - Licenciada en Educación Inicial

Este domingo se celebra en nuestro país el Día del Niño, una fecha para difundir los derechos a la salud, la educación y la protección de niñas, niños y adolescentes, y reconocer las distintas formas de vivir la niñez. Desde siempre, el concepto “infancia” ha sido tan diverso como los niños y niñas que habitan nuestro mundo. Hoy no hablamos de una infancia idealizada, sino de infancias diversas, cada una con sus propios ritmos, desafíos y contextos.

No existe una “infancia ideal”: existen infancias con distintos talentos, tiempos y realidades. En ese paisaje, cada niño merece ser visto más allá de etiquetas, diagnósticos o expectativas que buscan homogeneizar. Pensar en derechos es pensar en diversidad. Por eso, declararlos como sujetos de derechos es apenas el primer paso: la verdadera tarea es garantizar que esos derechos se traduzcan en realidades vividas. Y convertir los derechos en hechos requiere reflexión crítica sobre las políticas públicas, una lucha activa contra la desigualdad estructural y, sobre todo, la voluntad genuina de escuchar a los niños. Un niño es sujeto de derechos no solo cuando un adulto decide protegerlo, sino cuando puede ejercer su autonomía, expresar sus ideas y participar en las decisiones que lo afectan.

La niñez es un tiempo de construcción y crecimiento permanente. Nuestra labor como adultos es observar, indagar y escuchar con atención. Cada conducta esconde un mensaje que debemos interpretar sin caer en diagnósticos apresurados. La información que tenemos sobre un niño debe servir para abrir puertas y generar oportunidades, no para encasillarlo.

Cuidar la infancia es tarea de todos: familias, docentes, equipos técnicos y autoridades. No basta con buenas intenciones: hay que sostener con hechos. Educar con justicia y ternura es un acto político en el sentido más profundo: significa elegir todos los días de qué lado estamos. Si la escuela y la sociedad no se organizan para que nadie quede afuera, estaremos fallando, no solo a esos niños, sino al futuro que compartimos. Celebrar a la niñez es garantizar su bienestar integral. Es animarse a sostener conversaciones incómodas para que los derechos no sean solo palabras.

Este Día del Niño, además de regalar sonrisas y juegos, hagamos un compromiso profundo: acompañar, sostener, defender y cuidar la diversidad de las infancias. Trabajemos por una escuela y una sociedad donde convivir sea natural y donde la diversidad no se perciba como un problema, sino como un valor. Porque lo que define a una sociedad no es cuántas veces pronuncia “derechos”, sino cuántas veces los hace valer. Y en eso, a nuestros niños, no podemos fallarles.