Córdoba selecciona 18 proyectos para la Feria Nacional 2025: comenzó la instancia provincial

En el Instituto Superior de Formación Docente “Simón Bolívar” de la ciudad de Córdoba, este martes se desarrolló la Instancia Provincial de la 57ª Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación, donde se presentaron 128 proyectos seleccionados en las etapas departamentales y regionales.

De ese total, 64 proyectos fueron expuestos en formato presencial y oral por estudiantes y docentes, quienes compartieron con la comisión evaluadora provincial —integrada por especialistas y docentes— los resultados y aportes de sus investigaciones y producciones. Como corolario, se seleccionarán 18 proyectos que representarán a Córdoba en la instancia nacional.

En paralelo, otros 64 trabajos distinguidos en la etapa regional integraron una muestra multimedia virtual asincrónica, accesible el mismo día de la feria.

Asimismo, por primera vez, se sumaron 20 proyectos de universidades de Córdoba, ampliando la riqueza y la diversidad de la propuesta.

Las producciones abarcaron una gran variedad de temáticas agrupadas en los ejes STEAM (Ciencias, Tecnologías, Artes y Matemática), y se inscriben en la tradición de trabajo interdisciplinario que promueve la feria como motor de mejora educativa.

La jornada incluyó, además, de 14:00 a 16:30 en el ISEP, un espacio abierto al público con muestras y actividades recreativas, favoreciendo el encuentro entre escuelas, familias y comunidad.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “La Feria de Ciencias es mucho más que una exposición: es el reflejo del talento, la creatividad y el compromiso de nuestras y nuestros estudiantes y docentes. Cada proyecto muestra que cuando la escuela investiga, innova y trabaja en equipo, se fortalece la calidad educativa y se abren más oportunidades de futuro”.

Y agregó: “Conectar educación con ciencia, tecnología, arte e innovación, es la clave que nuestro gobernador Martín Llaryora expresó en el inicio de su gestión y hoy lo estamos concretando a lo largo y a lo ancho de todo el territorio provincial”

De esta manera, Córdoba reafirma su compromiso con la innovación pedagógica y el aprendizaje situado, potenciando las trayectorias escolares y consolidando a la feria como un espacio de construcción colectiva de saberes.

Más info: https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/SIDPyTE/SDCyAI/57-feria-de-CTAMeI.php