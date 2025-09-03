El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba dio inicio a la aplicación del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) 2025 que se desarrollará entre el 2 y el 11 de septiembre en 81 instituciones educativas, 50 de gestión estatal y 31 de gestión privada.

La evaluación está dirigida a estudiantes de 15 años y se focaliza en las competencias lectora, matemática, científica y en aprendizajes en el mundo digital, siendo este último un aspecto innovador de la presente edición.

Córdoba participa por tercera vez consecutiva como región adjudicada, lo que permite contar con una muestra propia y representativa de su sistema educativo.

De este modo, además de contribuir al promedio nacional, la provincia podrá acceder a información específica para la toma de decisiones en el marco del Sistema Integral de Evaluación Educativa de Córdoba, contribuyendo al mismo tiempo a la elaboración del promedio nacional.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó la importancia de esta instancia: “Con este operativo Córdoba reafirma su compromiso de una cultura evaluativa sólida. Participar como región adjudicada nos otorga la posibilidad de contar con datos propios y comparables a nivel nacional e internacional, lo que resulta clave para continuar avanzando en las metas de calidad y equidad establecidas en nuestro Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024-2027”.

Ferreyra agregó que cada instancia de evaluación “es una oportunidad para conocer más y mejor a nuestros estudiantes y, a partir de esa evidencia, construir políticas educativas que transformen la realidad de las aulas.”

La secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, señaló: “Este operativo debe ser asumido no sólo como un examen estandarizado, sino como un proceso de aprendizaje colectivo que interpela a las instituciones, a los docentes, a las familias y a los estudiantes.”

El Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) es coordinado por la OCDE y constituye el estudio de educación comparada más grande del mundo. Desde el año 2000 se aplica cada tres años y en esta novena edición participan más de 90 países.

Su objetivo es generar información confiable y comparable a nivel internacional acerca de los aprendizajes de los estudiantes de 15 años en competencias clave para la vida en sociedad. La información obtenida permite a los países —y en el caso de Córdoba— contar con herramientas para mejorar sus políticas y prácticas educativas.

La directora General de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa, Gabriela Brandán Zehnder, detalló: “La modalidad digital de aplicación representa un gran desafío técnico y pedagógico, pero también una oportunidad invaluable: los resultados nos ayudarán a reconocer los logros alcanzados y a identificar los desafíos que aún tenemos por delante para garantizar aprendizajes significativos para todos los estudiantes cordobeses.”

Acompañamiento a las instituciones

En el marco de la preparación del operativo, durante julio y agosto se desarrollaron 12 encuentros territoriales en distintos departamentos de la provincia con equipos Directivos, Tutores Docentes, Aplicadores y Perfiles Técnicos de las escuelas seleccionadas.

Estas instancias permitieron abordar los protocolos de aplicación, realizar prácticas con ítems liberados y diseñar estrategias de sensibilización con la comunidad educativa.

En este sentido, el referente del área de Evaluación del DGPEyPE, Pablo Dellarossa, explicó: “El operativo PISA supone un trabajo profundo de sensibilización y acompañamiento a las escuelas, docentes, estudiantes y familias. Desde la provincia hemos organizado encuentros territoriales, compartido materiales de práctica y dispuesto tutores para que cada institución pueda transitar este proceso con claridad y compromiso. Lo central es que toda la comunidad educativa se sienta parte de una experiencia internacional que aporta al crecimiento del sistema educativo cordobés.”