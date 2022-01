Trabajar en una empresa como Mercado Libre, la empresa de comercio electrónico más grande de América Latina, puede ser un sueño para muchos. Emanuel Molina, graduado en Ingeniería en Sistemas de la UTN San Francisco, hoy es uno de tantos que lo están cumpliendo.

Para ello, el sanfrancisqueño de 35 años y graduado en 2015 hizo un largo camino. Llevó adelante soluciones para distintas empresas hasta que incursionó en el mundo mobile, es decir, en diseños para mejorar el aspecto de los sitios webs que sean visualizados a través de un smarphone.

“Arranqué en 2010 con un profesor de paradigmas, de quien también fui ayudante en sus clases. Desarrollamos soluciones e hicimos un software para la Cámara de Mandatarios y Gestores de la provincia de Córdoba. Ese fue uno de los primeros proyectos que hice, una aplicación de escritorio. En 2014 ya empecé con lo mío, con lo mobile, y me fascinó”, contó Molina.

Fiel al concepto de ingeniería, que aporta soluciones diversas desde una perspectiva científica y tecnológica, una vez graduado formó parte de la firma local Nexo soluciones, en donde sumó experiencia ayudando a diversas firmas a resolver distintos problemas. Entre los diversos proyectos en los que trabajó, hizo la aplicación para IOS para el Nuevo Cine Radar, que solo existía para Android.

También llevó adelante una serie de proyectos para un banco de Guatemala, aportó propuestas para una empresa que ofrecía un dispositivo para hallar maletas perdidas y participó de numerosos desarrollos para una empresa agropecuaria.

La llegada a Mercado Libre

Pese a lo que suele suceder en otros ámbitos, Molina nunca envió un curriculum a Mercado Libre sino que la firma se contactó con él a través de LinkedIn.

“Pedían mi traslado a Córdoba, pero como daba clases no podía. Con la pandemia, ellos invirtieron mucho en gestión y me ofrecieron la posibilidad de trabajar de forma remota. Les dije que sí y como una parte de mi equipo está en Buenos Aires y otra parte en Córdoba, me ofrecieron la posibilidad de viajar cada tres o cuatro meses”, manifestó Molina.

En esta firma, su equipo está encargado de brindar soluciones dentro del módulo de direcciones. Entre otras cosas, programa para IOS, principalmente perfiles móviles.

“Siempre nos dicen ‘divide y vencerás’. Mercado Libre es una aplicación inmensa y cada equipo hace una pequeña partecita. Nosotros solamente hacemos un módulo, o una pequeña unidad, que es la de direcciones. Cuando una persona se da de alta y da una nueva dirección, o modifica una que ya existe, en ese caso usaría nuestro módulo, nuestra pequeña unidad. O en el carrito de compras, o compra directa, cuando un usuario nuevo no tiene dirección, usa nuestra librería, levanta nuestro formulario y lo completa. Nosotros hacemos todas las variaciones y guardamos esa dirección”, detalló.

Argentina actualmente tiene su propio desarrollo, explicó Molina, aunque la idea ahora es quitar ese desarrollo y reemplazarlo por el de su equipo.

- ¿Cómo es un día de trabajo en Mercado Libre?

- Actualmente estoy trabajando desde mi casa. Lo único que tengo que tener es internet. Mercado Libre dispone un horario de 9 a 18 y te da una hora de descanso para ir a almorzar. Usamos un propio chat, donde nos conectamos. No usamos teléfonos, Whatsapp, ni nada de eso. La pandemia hizo que los horarios de trabajo fueran a cualquier hora y no estaba bueno, porque a veces uno necesita desconectarse. Lo bueno del Mercado Libre es eso, que todas las consultas se hacen por ese chat y que respetan tu horario. Eso la verdad es que lo veo muy bueno.

- ¿Cómo viene siendo la experiencia en estos cuatro meses?

- Es muy buena. Tratan de crear un clima de trabajo agradable. Por ejemplo, cuando falla algo, la idea no es buscar un culpable, sino que entre todos buscamos la solución. Me pasó en otros proyectos, pero en Mercado Libre no. No se busca un culpable, sino que se trata de resolver entre todos. Eso me gustó mucho, es un buen clima. He conocido muchas herramientas nuevas, y otra forma de trabajo completamente diferente.

- Cuándo entraste a trabajar en Mercado Libre, ¿te sentías capacitado para desarrollar tu tarea?

- UTN me dio una gran base, de todas maneras tuve que especializarme. Los patrones de diseño, algoritmos y paradigmas se usan siempre, pero hay que estudiar constantemente, porque lo nuestro constantemente está cambiando. Siempre sale algo nuevo. Innova todo. El área de programación o las materias integradoras como análisis y diseño me dieron la base para arrancar.

- ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

- Me gusta todo. Yo tuve la suerte de poder trabajar de lo que realmente me gusta. Se te pasa el día volando. Por ahí no pasa igual en aquellas personas a las que les toca trabajar de algo que no les gusta. En mi caso todo lo que hago me apasiona, se me pasa el día volando. Hay trabajo. Todos los días me llega una invitación de Linkedin ofreciéndome trabajo, en el país y el exterior. Actualmente estoy acá, pero si el día de mañana necesitara irme a otro lado, creería que no tendría problemas en desempeñarme de lo que estudié.

- ¿Qué diferencia hay entre trabajar en Mercado Libre y una empresa más pequeña?

- En empresas más chicas a veces me tocaba hacer todo, análisis y diseño. Acá en Mercado Libre tengo todo más limitado al objetivo. El equipo es inmenso. Nosotros tenemos un líder que a su vez tiene otro líder y a su vez ese tiene otro líder.

- ¿Qué consejo les darías a las personas que están interesadas en estudiar Ingeniería en Sistemas?

- En cuanto a la carrera, desde el momento que la hice yo a esta época ha cambiado muchísimo, ahora hay otras facilidades para el alumno. Muchos alumnos en tercer o cuarto año arrancan a trabajar, pero hay otros que no se animan. Uno a veces los empuja y dicen ‘cómo no arranqué antes’, por el hecho de que hay contenidos de materias teóricas que cuando uno está trabajando entiende más fácil. Y si es por tema de trabajo, que no se preocupen porque hay mucho trabajo para hacer, y siempre va a haber algo más. La tecnología avanza mucho. (Con información de Prensa UTN San Francisco).