Muchas personas dicen que no les gusta la materia Matemática, otros intentan hacerse amigos de los contenidos y les cuesta igual, mientras que algunos tienen una lucidez increíble en el tema. Ese es el caso de Catalina Peretti, una nena de 10 años que va a 5º grado del Colegio FASTA Inmaculada Concepción de San Francisco.

La nena empezó a participar en esta edición de la Olimpíada de Matemática Internacional ATACALAR, una modalidad en la que su institución fue invitada a formar parte por primera vez en 2022. Su caso fue un auténtico éxito porque con la misma simpatía que la caracteriza fue pasando las instancias hasta este tercer nivel.

Todo empezó allá por el mes de mayo de este año, la escuela recibió la invitación y declinaron seguir con la modalidad “Ñandú” en la que ya estaban aceitados en cuanto a sistema.

En este sentido, la vicedirectora del Nivel Primario, Silvia Soria, subrayó: “Durante muchos años participamos de las Olimpíadas de Matemática Ñandú, esta vez fuimos invitados a las cordobesas. Acá los chicos podían resolver las situaciones problemáticas a partir de lo que aprendían en el colegio. Era un desafío para nosotros”

Una aventura

Catalina supo de esa novedad y eligió anotarse junto con otras dos compañeras, al recordar ese momento le dijo a El Periódico: “Fue bastante raro, al principio me anoté con dos amigas, dijimos que nos anotábamos como una experiencia y después la que no pasa no importa”.

Cuando pasó el primer examen, después informaron que los problemas de Cata estaban bien resueltos y había clasificado.

Ese éxito fue suficiente para que todos sus compañeros de grado estuvieran emocionados porque la amiguita es una crack de los números. “A la primera instancia fuimos todas, a la segunda pasé solamente yo”, añadió.

Camino al éxito

La nena contó que para aquel primer examen no había practicado tanto, confió en sus habilidades, lo que le enseñaron las maestras y el apoyo incondicional de su mamá que es contadora y la incentiva.

“Ahí (para el segundo examen) fuimos a Córdoba con dos compañeros de cuarto grado, rendimos y estaba re nerviosa. A los 15 días nos dijeron que yo pasé de instancia y estamos esperando para saber cuando voy de nuevo”, resumió.

Curiosidad

Cata contó que “no sabe de donde viene” la inquietud por las Matemáticas y reconoció que en las pruebas se pone nerviosa, pero al final hubo algo que la impulsó a ir en busca de esta aventura.

“Me anoté porque Matemática me gusta, me va bien. Mi mamá es contadora entonces me ayuda bastante en eso. Para mí es una gran experiencia, no tenía tanta fe de pasar a la tercera instancia, pero acá estoy”, relató.

Asimismo, detalló que cada vez que rinde les dan tres problemas “pero siempre hay más dificultad” por lo cual la práctica es fundamental.

“En la primera instancia casi nada practiqué, para la segunda Silvia me mandó ejercicios y ahora mi mamá tuvo una reunión y me dijo que días antes vamos a tener una jornada donde nos vamos a juntar con los otros chicos y vamos a practicar. Sé que somos dos chicas y un varón más”, señaló.

Orgullo

Para la escuela Cata es un buen ejemplo, incluso para sus hermanos menores Lorenzo y Margarita que tienen 8 y 4 años, claro está porque no todos los días un familiar llega tan lejos siendo pequeña en una competencia así.

Silvia explicó que “la próxima instancia es internacional porque participan provincias de Argentina y chicos de Chile”, la sede es Tucumán. “En este equipo que forma Cata representan a la provincia de Córdoba, son un equipo de tres, ella sola está en el de quinto. Sus compañeros son uno de Devoto y otro de Córdoba”.

La nena viajará el 12 de octubre a Córdoba, se reunirá con sus compañeros de equipo y al día siguiente les tocará la prueba de carácter individual.

“Ahora vamos a rendir con otros dos chicos. El 12 de octubre nos juntamos en Córdoba y nos vamos a Tucumán, al día siguiente el 13 de octubre rendimos la prueba.

La prueba es individual y todos los de quinto grado rinden la misma prueba. No podés consultar ni nada.

Tres chicos fueron los líderes en Ortografía

Orientados por la maestra de Lengua Lorena Gaillard tres chicos de FASTA también dominaron las Olimpíadas de Ortografía que en este caso organiza todos los años la escuela Dante Alighieri.

Participaron este año, después de la interrupción por la pandemia, diez instituciones de San Francisco. Las coincidencias hicieron que los tres primeros premios fueran para estudiantes de este Colegio y hubo incluso un desempate en la final.

El trío está compuesto por Lara Lucato, Mora Caffaratta y Joaquín Taglioretti quienes contaron su experiencia.

Joaquín describió el paso a paso de la competencia: “En la primera ronda había oraciones y nos dictaban la palabra que faltaba. Cada uno estaba identificado con un número y nos iban llamando. Después hubo una segunda ronda que eran oraciones con palabras subrayadas y que había que corregirlas al lado”.

Lo difícil fue al final, mientras la maestra los esperaba afuera ellos tuvieron que desempatar: “Ganó él por una palabra con la misma modalidad que en la primera ronda”.

La maestra contó que en esto también influye la lectura y otras prácticas que desenvuelven en el aula.

“En el colegio se hace mucho hincapié la ortografía, trabajamos con los dictados, aunque sean de la vieja usanza, las reglas ortográficas y la lectura son cosas en que se enfocan”, cerró emocionada y orgullosa.