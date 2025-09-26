Un grupo de 19 alumnas de escuelas ProA de distintas localidades de Córdoba participa del proyecto internacional “ShakthiSAT”, impulsado desde India con el objetivo de capacitar a más de 12.000 adolescentes mujeres de 108 países en tecnología espacial.

La meta final es seleccionar a una representante por cada nación para colaborar en la construcción de un satélite en el marco de la misión Chandrayaan-4 de la Agencia Espacial India (ISRO).

En nuestra provincia, las 19 estudiantes de las escuelas ProA se están capacitando, ellas son 16 de La Falda, dos de Deán Funes y una de Alta Gracia.

Esto posiciona a Córdoba como la provincia con mayor participación a nivel nacional, con un 36% de las participantes, seguida por Neuquén (21%) y Santa Fe (16%). En total, 10 provincias argentinas están representadas en la iniciativa.

La convocatoria en la provincia atrajo a 60 instituciones públicas, de las cuales 33 son de gestión estatal y 27 de gestión privada.

A nivel nacional, se inscribieron 167 adolescentes mujeres, superando el cupo inicial de 108 participantes por país.

Cabe destacar que este excedente fue posible porque algunos países no completaron su número asignado, y Space Kidz India permitió que todas las jóvenes argentinas inscritas pudieran incorporarse al programa.En Argentina, la mayoría de las participantes tiene entre 15 y 17 años, y un 70% proviene de escuelas públicas de gestión estatal.

Aunque el 54% ya había realizado algún curso vinculado a STEM o tecnología espacial, el proyecto abre la puerta para que muchas jóvenes tengan su primera experiencia en este campo.

Capacitación

Las estudiantes reciben formación en matemáticas y física como parte de un plan de estudios progresivo que comienza con contenidos básicos y avanza hacia nociones de nivel técnico y universitario, además de temas específicos de tecnología espacial.

La iniciativa, protagonizada por alumnas de la localidad de Punilla, tuvo sus primeros pasos en los clubes de ciencias, donde docentes las alentaron a sumarse al proyecto satelital, acompañadas y contenidas por sus instituciones educativas durante todo el proceso.

“Estamos muy ilusionadas de formar parte de este espacio. Es hermoso aprender estos conceptos desde nuestra edad, lo valoramos un montón”, expresó Isabella, alumna de ProA La Falda.

Además, detalló que el objetivo final es “orbitar la Luna y reconocer qué materiales tiene el suelo de la Luna como satélite natural”.

Los docentes Luis Siccardi y Cecilia Racca, junto a la astrónoma Mónica Odón del Observatorio de Córdoba, coordinan la iniciativa. Según explicaron, el programa es principalmente teórico y utiliza simuladores, aunque en la escuela cuentan con recursos para imprimir modelos 3D y avanzar en prácticas concretas. Calculan que entre octubre y noviembre las alumnas podrán comenzar a trabajar con prototipos físicos.

Si bien la propuesta demanda mucho tiempo extracurricular, los profesores destacaron el compromiso de las estudiantes y del equipo directivo. “Con la pasión que ponen, se puede llevar adelante”, afirmó Siccardi.

Además, la escuela ProA de La Falda proyecta realizar un acantonamiento nacional que reúna en Córdoba a todas las chicas del país que participan del programa.

“La idea es que quienes no puedan viajar a la India vivan la experiencia práctica de construir un satélite, probar su funcionamiento y, al mismo tiempo, generar comunidad entre ellas, pensando en que tal vez en el futuro sean colegas”, señaló Racca.

Sobre el ShakthiSAT

El programa ShakthiSAT busca empoderar a adolescentes de todo el mundo a través de la exploración espacial. Participan 12.000 estudiantes de 108 países, con el objetivo de seleccionar a 108 representantes que viajarán a la India para recibir capacitación práctica en la construcción de cargas útiles y prototipos de naves espaciales entre junio y agosto del próximo año.

Actualmente, solo el 20% de los empleos en el sector espacial están ocupados por mujeres. Este proyecto apunta a reducir esa brecha e inspirar a más jóvenes mujeres a seguir carreras vinculadas a la astronomía y la tecnología.

La iniciativa es impulsada por Space Kidz India, organización con sede en Chennai que ya ha lanzado más de 18 satélites, 3 cargas útiles suborbitales y 4 satélites orbitales, convirtiéndose en la primera institución del mundo en realizar este tipo de desarrollos junto a estudiantes de secundaria y universitarios.