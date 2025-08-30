Este viernes la Asamblea de Facultad de la UTN San Francisco eligió a las autoridades de la institución para el período 2025-2029 producto de la decisión del Consejo Directivo y de los Consejos Departamentales, en representación de los cuatro claustros universitarios: docentes, estudiantes, graduados y nodocentes.

La comunidad universitaria seguirá teniendo como decano a Alberto Toloza para el período 2025 - 2029 y lo continuará acompañando en el vicedecanato el ingeniero Javier Saldarini. De esta forma ambos se mantendrán en funciones como en los últimos cuatro años.