Alberto Toloza seguirá al frente del decanato en UTN San Francisco
Al igual que en el período anterior en el vicedecanato estará el ingeniero Javier Saldarini.
Este viernes la Asamblea de Facultad de la UTN San Francisco eligió a las autoridades de la institución para el período 2025-2029 producto de la decisión del Consejo Directivo y de los Consejos Departamentales, en representación de los cuatro claustros universitarios: docentes, estudiantes, graduados y nodocentes.
La comunidad universitaria seguirá teniendo como decano a Alberto Toloza para el período 2025 - 2029 y lo continuará acompañando en el vicedecanato el ingeniero Javier Saldarini. De esta forma ambos se mantendrán en funciones como en los últimos cuatro años.