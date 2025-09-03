El Ministerio de Educación de Córdoba informó que hasta el 15 de septiembre estarán abiertas las preinscripciones para ingresantes a 1° grado del nivel primario en escuelas de gestión estatal, para el ciclo lectivo 2026.

El trámite debe realizarlo la madre, padre, tutor/a o familiar a cargo del estudiante a través del Formulario Único de Postulantes (FUP) disponible en la plataforma Ciudadano Digital (CiDi), ingresando a: https://formularioinscripcion.cba.gov.ar.

Pasos para completar el formulario

Ingresar a CiDi con usuario y contraseña.

Seleccionar la opción “Preinscripciones Escolares 2026”.Completar los datos del estudiante ingresante (no del adulto responsable).

Elegir entre 2 y 4 escuelas, en orden de prioridad, y seleccionar el turno.

Confirmar y guardar la solicitud.

El sistema enviará una constancia al correo electrónico registrado en la cuenta de CiDi.

Criterios de asignación

Las vacantes serán asignadas considerando:

Hermanos/as matriculados en la escuela seleccionada o en instituciones asociadas.

Pertenencia a la misma unidad académica o procedencia de instituciones vinculadas.

Domicilio en el mismo barrio o localidad que la escuela seleccionada.

Cumplidos estos criterios, las vacantes disponibles se adjudicarán por sorteo aleatorio.

Si no se obtiene cupo en ninguna de las escuelas elegidas, la condición será “En Espera”.

En este caso, la familia deberá comunicarse con la supervisión escolar correspondiente para recibir orientación.

El resultado de las preinscripciones realizadas en este primer llamado estará disponible a partir del 3 de noviembre en la cuenta de CiDi.

Las personas responsables deberán confirmar la inscripción en la escuela asignada, presentando la documentación solicitada en tiempo y forma.

Consultas

Chat online: https://www.cba.gov.ar/ciudadano/webchat/ – Lunes a viernes de 8 a 20 h.

Línea gratuita: 0800 888 1234 – Lunes a viernes de 8 a 20 h.

Centros de Atención al Ciudadano: https://www.cba.gov.ar/espacio-ciudadanos/centros-de-atencion-al-ciudadano/