El próximo martes 16 de septiembre comenzará el curso “Geometría con sentido: de la exploración a la modelización en la escuela secundaria”, una propuesta de formación gratuita y con puntaje docente, destinada a docentes de Educación Secundaria en Matemática.

La capacitación, que cuenta con acreditación oficial de 20 horas reloj, es organizada por docentes del Profesorado de Educación Secundaria en Matemática del Colegio Superior San Martín, en articulación con el Centro Local de Educación (CLE) y la Municipalidad de San Francisco. Surge como respuesta a una necesidad concreta de formación continua en el área de geometría, una demanda manifestada por numerosos docentes de la región.

El curso se dictará en modalidad combinada, con instancias presenciales, virtuales sincrónicas y asincrónicas, lo que permite una participación flexible y compatible con la actividad laboral docente.

El primer encuentro presencial tendrá lugar el martes 16 de septiembre a las 9 en la Tecnoteca San Francisco (Bv. 9 de Julio 1700, San Francisco, Córdoba).

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de septiembre, a través del siguiente enlace: https://forms.gle/44BvG1TyNz84RnjP6

En relación con el origen del proyecto, Luciana Jussep, directora del Colegio San Martín, señaló: “Es una propuesta que nace a partir de una convocatoria de la Dirección General de Educación Superior, en la que se promueven capacitaciones desde los Institutos Formadores en articulación con las Coordinaciones locales de Educación y municipios. Como la temática es matemática, surge la idea desde el Profesorado de Matemática, abordando la geometría desde una mirada vinculada a la modernización, una necesidad evidente en la formación docente."

"En los últimos tiempos, los profesores de matemática manifestaron su interés en capacitarse, tomamos esa demanda y así nació este proyecto. Es una capacitación muy potente que responde a una necesidad real y, además, sin costo. Esta iniciativa busca no solo fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes en el área, sino también impulsar nuevas formas de enseñar geometría, centradas en la exploración, la comprensión profunda y la aplicación significativa de los contenidos en el aula”.