Con la finalización de las Eliminatorias Sudamericanas, el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 comienza a estar en el horizonte y esta semana la FIFA dio a conocer los horarios en los que se jugarán los partidos durante la gran competencia futbolística en la cual la Selección argentina irá en busca de su cuarta estrella.

El primer encuentro de cada día se disputará a las 13, mientras que la actividad continuará con otro a las 16, uno a las 19 y el último a las 22 (todos en hora de Argentina).

Esto marca una gran diferencia con respecto al Mundial de Qatar 2022, en el que los argentinos tenían que levantarse temprano para el primer partido de cada jornada, ya que estaban programados para las 7 de la mañana y los otros eran a las 10, 13 y 16.

El Mundial 2026 comenzará en solo 9 meses, el 11 de junio, mientras que la final será el 19 de julio.

Según se pudo observar en la grilla de horarios, la gran final de este Mundial, que se disputará en el MetLife Stadium de New Jersey, comenzará a las 16, mismo horario en el que se llevará a cabo el partido inaugural.

El Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 será el primero en jugarse con 48 selecciones, contabilizando 104 partidos desde la fase de grupos hasta la gran final.

Ya hay 18 selecciones clasificadas directamente y otras dos que se aseguraron un lugar en el repechaje intercontinental, que se jugará en marzo. Con todo ya definido en Sudamérica y Oceanía, la atención se centra ahora en Asia, África, Europa y Centroamérica y el Caribe, que cerrarán sus eliminatorias en las ventanas de octubre y noviembre.

Las selecciones que ya clasificaron al Mundial 2026

Argentina

Australia

Brasil

Canadá

Colombia

Corea del Sur

Ecuador

Estados Unidos

Irán

Japón

Jordania

Marruecos

México

Nueva Zelanda

Paraguay

Túnez

Uruguay

Uzbekistán

Clasificados al repechaje