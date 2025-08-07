El viernes 8 de agosto a las 12:00 se realizará en el Jockey Club de San Francisco (25 de Mayo 2042) la presentación oficial del Campus de Perfeccionamiento en Básquet, una propuesta de alto rendimiento impulsada por el programa ADN Formación Olímpica, con la participación destacada de Walter Herrmann y Julián Pagura.

Según informaron los organizadores, el campus se desarrollará los días 8 y 9 de agosto y convocará a 60 jóvenes provenientes de diferentes puntos del país. La propuesta combina entrenamiento técnico avanzado, formación emocional y trabajo sobre los valores fundamentales del deporte.

La actividad está organizada de manera conjunta por el Club El Tala y el Jockey Club San Francisco. Tanto Herrmann, campeón olímpico con la Selección Argentina, como Pagura, actual entrenador en la Liga Nacional, encabezarán las jornadas de formación.

Durante la conferencia de prensa habrá espacio para entrevistas y cobertura periodística. El cierre del evento está previsto para las 13:00 horas.

Para acreditaciones y consultas de prensa, los interesados pueden comunicarse con Lautaro Mare al teléfono 3564 607503.