El seleccionado Sub 16 femenino de Córdoba accedió a la Copa de Oro del Campeonato Nacional que se disputa en San Miguel de Tucumán, tras quedarse con el primer puesto de la Zona D de manera invicta y sin perder un solo set en la fase inicial.

Según consignaron medios locales, el conjunto provincial tuvo una destacada actuación durante la jornada del jueves, en la que venció a Formosa y a Entre Ríos, ambos por 3 a 0. Con este rendimiento, el equipo se posicionó como uno de los mejores clasificados para disputar el título nacional.

La formación cordobesa cuenta con la participación de siete jugadoras de la región: las sanfrancisqueñas Morena Oyola, Damaris Primo, Ana Paula Vaca, Valentina Ferreyra, Valentina Villarreal y Antonela Juncos, junto a la devotense Helena Cugno.

En el primer encuentro del día, Córdoba superó a Formosa con parciales de 26-24, 25-13 y 25-20. Más tarde, logró otra victoria contundente frente a Entre Ríos, con sets de 25-17, 27-25 y 25-15.

El equipo es dirigido por Diego Petrelli, entrenador de San Isidro, y cuenta con la asistencia técnica de la sanfrancisqueña Micaela Mondino. Las cordobesas aguardaban por conocer a su rival en los playoffs, instancia que comenzará este sábado por la mañana.