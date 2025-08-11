El seleccionado cordobés Sub 16 finalizó segundo en el Campeonato Nacional de Selecciones, tras caer en la final ante Santa Fe por 3 a 0, con parciales de 25-17, 25-17 y 25-22. El certamen contó con destacada presencia de jugadoras de San Francisco y Devoto en ambos equipos finalistas.

En el plantel de Córdoba participaron las sanfrancisqueñas Morena Oyola, Damaris Primo, Ana Paula Vaca (El Tala), Valentina Ferreyra, Valentina Villarreal y Antonela Juncos, además de la devotense Helena Cugno (San Isidro). El equipo fue dirigido por Diego Petrelli, técnico de San Isidro, junto a la asistente sanfrancisqueña Micaela Mondino (Huracán de Las Varillas).

En el campeón, Santa Fe, se destacó como líbero la sanfrancisqueña Abril Araya, jugadora de Villa Dora, mientras que la conducción técnica estuvo a cargo de Mauro Silvestre, quien recientemente renovó su vínculo con San Isidro para la Liga Argentina.