En un duelo electrizante y de altísimo nivel, la Selección Argentina masculina de vóley logró un triunfo inolvidable ante Francia por 3 a 2, en Filipinas, y selló su pase a los octavos de final del Campeonato Mundial 2025. Los dirigidos por Marcelo Méndez festejaron con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12, en un encuentro que mantuvo la tensión hasta el último punto.

Desde el inicio, Argentina mostró su mejor versión. Con Luciano De Cecco al mando del armado y un sólido inicio de Luciano Vicentín, el equipo celeste y blanco se adelantó en el marcador, aunque Francia logró emparejar el juego. En un cierre apretado, Palonsky y Vicentín fueron claves para quedarse con el primer set por 28-26.

El segundo capítulo mantuvo la paridad. Francia tuvo momentos brillantes con Clevenot, pero nuevamente Vicentín y Palonsky inclinaron la balanza a favor del combinado argentino, que se impuso por 25-23.

El tercer y cuarto set fueron para los europeos, que supieron aprovechar errores en el cierre del tercero (21-25) y dominar el cuarto con un mejor bloqueo y contraataque (20-25), obligando al tie break.

En el quinto set, Argentina sacó a relucir su carácter. Un bloqueo clave de Kukartsev y una contra letal de Agustín Loser alejaron a la Selección 10-7, y finalmente fue Vicentín quien selló la victoria por 15-12, desatando el festejo en el banco nacional.

Con este resultado, Argentina se aseguró el primer lugar del Grupo C y clasificó a los octavos de final, donde enfrentará al segundo del Grupo F: Italia o Ucrania, según el resultado de la última jornada.

El equipo de Méndez cerró la fase con tres triunfos en tres presentaciones (ante Finlandia, Corea del Sur y Francia), consolidando su gran momento y alimentando el sueño de alcanzar los cuartos de final por segunda vez consecutiva.

Fuente: FeVA