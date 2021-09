En septiembre de 1993 Carlos Salvador Bilardo ya había dejado de ser el director técnico de la Selección Argentina tras la conquista del Mundial de México 1986 y el segundo puesto en Italia 90. El técnico del equipo argentino era Alfio Basile, pero la histórica goleada 5 a 0 ante Colombia por las Eliminatorias recrudecía las críticas hacia aquel equipo que tenía a Sergio Goycochea como titular en el arco.

Uno de los programas políticos de cabecera en la televisión abierta durante aquellos años era Tiempo Nuevo, conducido por Bernardo Neustadt, que que, para esa noche post partido, armó una mesa con futbolistas (Adolfo Pedernera, Héctor Enrique, Beto Alonso y Hugo Gatti) donde se destacaba la presencia del ex jugador José Sanfilippo y de Goycochea.

Las fuertes críticas de Sanfilippo a "Goyco" fueron muy comentadas. El ex delantero disparó con munición gruesa contra el arquero local y Bilardo, sin estar invitado, llegó de imprevisto al canal Telefe e ingresó al programa para defender al arquero, pese a que ya no lo dirigía. Fue uno de los momentos más recordados en la TV de aquellos años y del que ahora se cumplen 28 años.

La cuenta de Twitter Bilardo Eterno lo recordó hoy de la siguiente manera: "Hace 28 años, Carlos agarró el auto y se fue a Telefe, sin estar invitado entro al estudio a defender a Goyco que le estaban dando de todos lados. Como jugador, cómo DT o como espectador, el Doc, siempre defendiendo a los suyos y a la Selección Argentina", escribió.

Las críticas y la defensa de Bilardo

“Argentina ayudó al 5 a 0", disparó Sanfilippo y continuó: "Para estar concentrado no hay que estar en una concentración, hay que esta concentrado en el partido. A usted le metieron las cuatro pelotas en el mismo palo" decía el ex goleador de San Lorenzo mientras Goycochea observaba con furia y el puño cerrado.

Sanfilippo, reconocido tras su paso como futbolista como polémico panelista, arremetió contra Goyco: "Usted, pibe, recibió en los dos partidos con Colombia cuatro goles en el mismo lugar. Los colombianos no son Medina Bello o Batistuta, Nunca patearon al cuerpo del arquero. Siempre le amagaron, usted se comió todos los amagues, pibe". El monólogo de Sanfilippo duró tres minutos y 10 segundos pero se cortó con el ingreso de Carlos Bilardo al estudio.

La tensión en el estudio de Telefé iba en aumento cuando Neustadt le permitió la participación a Bilardo. Entonces comenzó el segundo round. "No me pone contento ni salgo contento del estadio porque Colombia juega bien", dijo el ex DT. "No estoy de acuerdo con Sanfilippo. ¿Qué le tiene que dar consejos a Goycoechea? ¿Quién es?", tiró Bilardo.

"Yo nací con él, lo ví, sé que es lo que piensa. Él (por Sanfilippo) no tiene porque dar consejos. Acá públicamente no tiene que hablar. No hay que venir a sacar defectos. Goycochea tendrá corregir errores, tendrá que hablar con Basile. No puede venir a 48 horas a matase. Tienen que estar ellos no nosotros", señaló Bilardo.

Acto seguido, le dijo a Goyco que ante semejantes críticas tenía que pararse e irse de ese estudio. "Goyco, te tenés que parar y te tenés que ir de esta mesa. En este momento hay que ayudar a la Selección", le dijo.

“No es una diversión el fútbol desde que empezaron las críticas. Es un negocio", dijo Bilardo, que también se hizo un lugar para recordar su viejo duelo con Clarín.

Con información de Infocielo