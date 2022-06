Los hechos de violencia suscitados en distintas ligas de fútbol de San Francisco y la región que tuvieron como principales víctimas a árbitros y jueces de línea, provocaron diversas suspensiones en dichos torneos y mantienen en alerta a los colegiados.

El Periódico Radio (FM 97.1), dialogó con Matías Chiappero, presidente de la Asociación de Árbitros de Frontera, que se refirió a la actualidad que les toca padecer. “Ahora se ve mucho más por las cámaras, los celulares, pero lamentablemente las agresiones son algo que siempre pasaron en nuestro fútbol regional”, declaró.

Y recordó: “Tiempo atrás parecía que el problema eran los hinchas visitantes, se sacó la parcialidad visitante y todavía la violencia existe. Entonces estamos ante un problema más profundo que requieren soluciones también profundas”.

Chiappero se lamentó por los incidentes ocurridos en las ligas Amateur y Regional, ya que conoce a la mayoría de los árbitros que los padecieron.

En este contexto, pidió que haya consecuencias para los agresores, ya sean futbolistas o público presente: “Se le tiene que dar responsabilidad la persona que agrede, que se responsabilice al violento, no puede una persona o quien sea pegarle a un árbitro o a un juez de línea y que no pase de una denuncia que se archiva y no pasa nada. Se deben tomar medidas contra los que agreden”, insistió.

Vale mencionar que la Asociación de Árbitros de Frontera cuenta con un establecimiento en Calle 52 número 248 donde capacita a árbitros de dicha localidad pero también de San Francisco como de la zona. Son alrededor de 40 colegiados que dirigen en ligas como la Departamental San Martín, en Liga Juvenil y de mujeres y dos ligas de fútbol amateur.