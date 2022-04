El ex arquero Paulo "Popó" Villarreal se sumó al proyecto de divisiones inferiores del club Sportivo Belgrano como entrenador de arqueros del fútbol amateur.

El programa Viví Sportivo conducido por Fernando Berardo y Mariano Quaglia, que se transmite en El Periódico Radio FM 97.1, charló con el ex arquero de la Verde y de La Milka -entre otros- donde hablaron de su carrera y de este nuevo desafío como entrenador.

"A fines de noviembre empecé a entrenar con un grupo de amigos, como hobby, a ver si me gustaba y si me enganchaba. Se sumaron muchos chicos, esto ha cambiando mucho porque tenés que estudiar, fui de a poquito, me llamaron de Estrella del Sur y de ahí se fue agrandando la cosa, me llamaron de varios equipos y la verdad que me gustó, me gusta trabajar con los chicos, enseñarles y el día de mañana me gustaría tener una escuela de arqueros propia", comentó Villarreal sobre su presente.