En un duelo cargado de emociones, Sportivo Belgrano consiguió un triunfo fundamental como visitante frente a Independiente de Chivilcoy por 3 a 2, en el marco de la quinta fecha del Nonagonal del Torneo Federal A. El equipo de Sergio Maza se llevó una victoria que lo deja en lo más alto de la Zona.

El partido arrancó mal para el equipo de San Francisco. A los 18 segundos, una desatención defensiva dejaron servido el 1-0 para el local. El golpe anímico se sintió en los primeros minutos, pero la Verde supo reaccionar rápido.

A los 13’, Jorge “Bicho” Rossi conectó de cabeza tras un córner y estampó el 1-1 que devolvió tranquilidad. Unos minutos después, Avaro tuvo el segundo, pero la jugada fue invalidada por posición adelantada. El cierre de la primera parte mostró un trámite parejo, con llegadas en ambos arcos.

El complemento

En el inicio del segundo tiempo, Sportivo golpeó de nuevo. A los 6’, Enzo Avaro sacó un zurdazo desde afuera del área que se clavó en el ángulo izquierdo, un verdadero golazo para el 2-1 parcial.

La alegría duró poco: a los 16’, el árbitro sancionó penal por una supuesta mano de Giménez. Bassi ejecutó fuerte al medio y puso el 2-2 para Independiente.

Cuando parecía que el empate estaba sellado, a los 39’ apareció otra vez Rossi. El delantero conectó en el primer palo tras un córner bajo de Avaro y marcó el 3-2 definitivo, desatando el festejo de todo el equipo.

El próximo compromiso será en San Francisco, donde recibirá a Juventud Antoniana, buscando ratificar este gran momento futbolístico y anímico.