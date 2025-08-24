Video: los goles de la victoria de Sportivo Belgrano ante Juventud Antoniana

Sportivo Belgrano derrotó 3 a 2 este domingo como local a Juventud Antoniana de Salta en el estadio “Juan Pablo Francia”, en el marco de la sexta jornada del Nonagonal B del Torneo Federal A. El triunfo le sirve al equipo de San Francisco para mantenerse como escolta en su zona, con 12 unidades y a un punto del líder Atlético Rafaela.

La “verde” tuvo un buen partido en líneas generales en un partido muy peleado en el que se fue al descanso en el primer tiempo perdiendo por 1 a 0 y que remontó en la segunda parte con un gol agónico en tiempo de descuento con un penal convertido por Enzo Avaro. El cuadro que conduce Sergio Maza ratificó su buen momento, sobre todo de local, donde lleva siete victorias, cuatro empates y apenas una derrota.

Enzo Avaro en dos oportunidades, los dos de penal; y Camilo Alessandria fueron los autores de los tres goles del local. Mientras que Maximiliano Vargas y Juan Cruz Franzoni anotaron los tantos de la vista.

Sportivo cosechó tres puntos de oro en casa que lo mantienen como escolta en la zona B del Nonagonal y con las chances intactas. En la próxima jornada visitará a 9 de Julio de Rafaela, que marcha en la sexta ubicación con seis unidades.