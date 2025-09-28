Sportivo Belgrano clasificó a semifinales del torneo Federal A gracias a una victoria 1 a 0 este domingo en el estadio Juan Pablo Francia ante Deportivo Rincón. El autor del tanto consagratorio fue Camilo Alessandria a los 33 minutos del complemento.

El partido fue el segundo entre estos equipos, en la ida habían ganado los neuquinos 2 a 1 y eso obligaba a Sportivo a ganar para seguir en carrera. Le bastaba cualquier resultado o al menos empatar en el resultado global para así activar la ventaja deportiva obtenida por haber clasificado en mejor posición.

La diferencia y alivio llegó recién a los 33 minutos de la segunda parte con Alessandria, quien sin muchos artilugios más que su propia convicción infló la red con un bombazo desde afuera del área que puso la pelota en el ángulo superior izquierdo y convirtió el 1 a 0.

Deportivo Rincón no se quedó al margen. A los 46 minutos puso de nuevo a prueba a Santiago Roggero, que desvió mano a mano una pelota con claro destino de red, en una salvada clave para las aspiraciones de Sportivo.

El rival de los sanfrancisqueños saldrá de la llave que disputan Atlético Rafaela y Olimpo, que juegan a partir de las 17:30.