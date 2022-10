La eliminación de Sportivo Belgrano en el Federal A dejó mucho de qué hablar por el polémico arbitraje de Adrián Franklin favoreciendo al equipo bahiense a pesar del trámite del juego, algo que estaba en la mira y que finalmente sucedió.

En ese marco, el referente del plantel Claudio Verino, habló del arbitraje, puso en duda su continuidad y confesó que pretendía retirarse en esta temporada. "Más que todo es angustia y tristeza, uno ya tiene una edad donde te tenés que sentar a hablar con la familia y por ahí da miedo porque decís ¿Cuándo vas a tener otra posibilidad?, siempre estuve agradecido de venir con mis 38 años a Sportivo, al lugar que amo y por ahí uno tiene la idea de retirarse acá y veía que este era un año lindo, ese es el dolor que tengo, el no poderme retirar de otra forma, veré qué podemos hacer, lo hablaré bien con la familia y veré, pero no está bueno retirarse de esta forma. Me duele mucho porque es donde uno quiere estar, es lo que uno ama, eso me duele", dijo el jugador.

Consultado sobre el arbitraje, el defensor señaló: "Esto algún día va a terminar mal, yo estuve a dos segundos de terminarlo mal, va a terminar mal y estas cosas se tienen que cortar porque no solamente dejan a un jugador y a una familia sin trabajo, dejan a una ciudad, a un equipo, a una hinchada desilusionada. Se tiene que cortar y tiene que volver la honestidad, tiene que volver la gente buena, yo no voy a cambiar nada, pero no voy a ser el eslabón malo de esa cadena, uno lo tiene que cortar. Me han favorecido a veces, pero en el fútbol en el 99% te desfavorecen y eso se tiene que cortar, destroza familias, hinchas y dirigentes que ponen tonelada de plata y hay veces que no pueden decir nada porque son nuevos, pero uno sabe leer las cosas", explicó.

Y agregó: "Influyó el arbitraje, no fue bueno nuestro nivel, pero influyó en los primeros 10 minutos no te dejó pasar la mitad de la cancha. ¿Cómo respondés? ¿Cómo actuás? Influyó todo el partido, cuando estaban las cosas hechas empezó a hacer las cosas bien... Podría haber sido imparcial y no hacía falta, no fuimos lo que solemos ser nosotros en general, si no pasaba nada por ahí ganaban 1 a 0 igual. Yo estoy dolido por el entorno".

"Estoy orgullosos de mis compañeros, por cómo pelearon, cómo se entregaron, orgulloso por mi familia por dejarme hacer esto, orgulloso de los dirigentes y ahora a remarla otra vez... ", dijo Verino.