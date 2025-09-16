Este martes 17 de septiembre a las 19:00 horas, Vélez Sarsfield y Racing Club se enfrentarán en el Estadio José Amalfitani en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, en un duelo que promete intensidad y alto nivel competitivo.

Según informó Olé, el encuentro será televisado por Fox Sports y también podrá seguirse en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium.

Vélez llega a esta instancia tras eliminar a Fortaleza de Brasil, mientras que Racing superó una serie exigente frente a Peñarol. El partido será arbitrado por el brasileño Wilton Sampaio, acompañado por una terna arbitral completa del mismo país.

Las posibles formaciones

Racing (DT: Gustavo Costas): Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara.

Vélez (DT: Guillermo Barros Schelotto): Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro o Claudio Baeza, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos y Matías Pellegrini o Imanol Machuca.

Terna arbitral (Brasil):

Árbitro principal: Wilton Sampaio

Asistentes: Bruno Raphael Pires y Bruno Boschilia

Cuarto árbitro: Bruno Arleu de Araújo

VAR: Rodolpho Toski Marques

AVAR: Diego Pombo Lopez

El encuentro marcará el inicio de los cuartos de final de esta edición de la Copa Libertadores, que comienza a definir a sus cuatro mejores equipos del continente.

Fuente: Olé.